Troppo incidenti causati dall’uso dello smartphone alla guida, controlli più severi sulle strade cantonali

Da questo mese, sulla rete stradale cantonale, agenti della Gendarmeria effettueranno delle azioni di prevenzione e controlli mirati, con sanzioni, nei confronti dei conducenti sorpresi alla guida mentre usano lo smartphone.

“Guardare lo smartphone per 3 secondi mentre si viaggia in autostrada a una velocità di circa 120 chilometri orari equivale a percorrere 100 metri al buio. Come già evidenziato più volte negli ultimi anni con l’azione “Distratti mai!”, l’uso del telefonino alla guida è una cattiva abitudine sulle strade ed è una pratica frequente – si legge in un comunicato – . Comportamento pericoloso che incrementa gli incidenti della circolazione stradale”.

Dal semplice tamponamento, che provoca comunque colonne, a incidenti con conseguenze ben più gravi.

“Appare quindi importante e opportuno rammentare che l’uso del telefonino, ad esempio per un selfie alla guida o per la lettura di un messaggio, allunga fortemente i tempi di reazione.

“In base alle ultime statistiche in materia, nel 2023 sulle strade ticinesi si sono contati 3.965 incidenti della circolazione stradale, nel 2022 erano 3.931. In quest’ambito la disattenzione alla guida ha un’incidenza importante. Dati alla mano, la percentuale di incidenti che vedeva quale concausa (causa principale o secondaria) la distrazione al volante è stata infatti del 21.1%”, continua il comunicato.

“Spesso all’origine di questi eventi vi è un utilizzo scorretto del telefonino, basta rilevare cha a livello di infrazioni al codice della strada, nel 2023 ben 3.300 sono imputabili a quest’ultima pericolosa pratica (3.500 nel 2022). Da qui l’importanza di costantemente responsabilizzare tutte le categorie di utenti della strada nell’intento di prevenire e ridurre il numero di incidenti”.