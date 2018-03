Le Fs arrivano a Malpensa, ma con l’autobus

Malpensa ha dato l’addio al Frecciarossa, ma in compenso ora le Fs si riaffacciano in aeroporto con gli autobus. Dal prossimo 18 marzo BusItalia Fast (società del gruppo Fs) collegherà lo scalo con Aosta, Genova, Savona, Sanremo, Ventimiglia, Verona, Padova e Venezia. Ma nel network ci sono anche Novara e Torino, che pure si potrebbero raggiungere anche su rotaia.

L’investimento sul trasporto su gomma a Malpensa non deve stupire, nel senso che non è la prima volta che il gruppo Fs propone collegamenti autobus alternativi al trasporto su ferro, quello più “naturale” per la mission storica del gruppo. Il nuovo servizio, che si colloca nell’ambito delle attività volte all’ampliamento della catchment area di Malpensa, nasce dalla collaborazione tra Sea e Busitalia Simet.

“Con questi collegamenti operati da autobus a media e lunga percorrenza da uno dei principali player di mercato a livello nazionale, i passeggeri che abitano nella cosiddetta catchment area allargata, cioè a una distanza di 300/400 km da Malpensa potranno partire da casa per gli USA, il Canada, l’Asia o il Medio Oriente collegati con voli diretti. A loro volta, i passeggeri internazionali in arrivo a Milano Malpensa potranno raggiungere le principali città del Nord Italia viaggiando con autobus dotati del massimo comfort” assicurano.

Lo sviluppo e l'integrazione dei diversi sistemi di trasporto è uno dei nostri obiettivi principali» dice Stefano Rossi, Amministratore Delegato di Busitalia Sita Nord, azionista principale di Busitalia Simet. «Con grande entusiasmo – continua Rossi – abbiamo voluto dar vita a questo progetto con SEA per rafforzare il servizio di mobilità collettiva e integrata, proponendo nuove soluzioni di viaggio per raggiungere e spostarsi dall'aeroporto di Malpensa in modo sicuro, confortevole ed economico. BUSITALIA FAST, un Servizio di viaggio 'Intercontinentale'».

«Siamo molto felici della collaborazione con BUSITALIA FAST» aggiunge Andrea Tucci, Vice President Aviation Development di SEA. «Il progetto si inserisce nell’ambito delle attività di ampliamento della ‘catchment area’ di Malpensa e ha l’obiettivo di permettere ai residenti in tutte le regioni del nord Italia di raggiungere agevolmente e con comodità il nostro aeroporto. Riteniamo – continua Tucci – non trascurabile il beneficio che l’offerta turistica del territorio ed il traffico ‘incoming’ avranno dai nuovi collegamenti di BUSITALIA FAST soprattutto quando la collaborazione con i Vettori aerei si svilupperà per abbattere la stagionalità ed incrementare i flussi turistici delle Regioni limitrofe».

Dal 1° marzo è già attiva la distribuzione e la vendita dei biglietti del bus da/per Milano Malpensa all’interno di tutti i canali BUSITALIA FAST e Trenitalia, ivi comprese le agenzie di viaggio. Dal 18 marzo opereranno tre collegamenti bus giornalieri sulla tratta Liguria-Malpensa e due collegamenti giornalieri sulla tratta Venezia-Malpensa-Torino con prosecuzione una volta al giorno (escluso il mercoledì) fino in Val d’Aosta da parte di BUSITALIA FAST.