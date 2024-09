Sotto al treno alla stazione del terminal 1 di Malpensa, ferito un 22enne

Una giornata nera per il traffico dei Malpensa Express: dopo che la linea era rimasta bloccata per ore per l’investimento di una donna a Busto Arsizio in tarda mattinata, un secondo investimento ha nuovamente bloccato la linea poco prima delle 16.

Un 22enne è stato travolto dal treno 2954, il primo treno che da Milano stava arrivando a Malpensa dopo lo stop di quasi quattro ore (la foto è d’archivio).

Il giovane è stato soccorso alla stazione del Terminal 1 dai vigili del fuoco del distaccamento di Somma e dagli operatori del 118, intervenuti con ambulanza e automedica, e trasportato all’ospedale: è ferito ma non in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione si tratta di un gesto volontario. L’investimento è avvenuto all’ingresso della stazione, quando il treno aveva già iniziato a rallentare.

Tragico invece è stato l’esito dell’investimento delle 11.55 a Busto (bivio Sacconago per Malpensa), con la morte di una ragazza di 18 anni.

Molte persone trovano difficile e imbarazzante parlare di suicidio: può essere forte il senso di vergogna che può accompagnare questi pensieri. Ancora più forti possono essere queste emozioni se si pensa di confidarsi con parenti e amici. Potrebbe risultare più facile parlarne con chi non è coinvolto direttamente.

Se sentite di aver bisogno, potete chiamare il Numero Verde 800 334343, attivo h24: è il servizio Inoltre attivato da Regione Veneto (alla risposta c’è un breve messaggio registrato, subito dopo risponde l’operatore). Un altro servizio è quello di Telefono Amico, attivo dalle 10 alle 24, tutti i giorni dell’anno: il numero è 02 23272327