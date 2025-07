Malpensa Express, “è il primo aumento dal 2016”

«È il primo adeguamento tariffario aeroportuale dal 2016», precisano da Trenord, dopo le polemiche sugli aumenti del biglietto del Malpensa Express, il servizio ferroviario da Milano all’aeroporto di Malpensa.

«Oggi la tariffa/km del Malpensa Express – pari a 0,27 euro – è la più bassa in Europa, dove la media è di 0,73 euro. Dal 1° agosto, la tariffa/km sarà di 0,31 euro, rimanendo inferiore a quella di altri servizi ferroviari aeroportuali comparabili in Italia e nel resto d’Europa».

Gli aumenti, va ricordato, non sono un’iniziativa diretta di Trenord, ma sono una scelta di Regione Lombardia, che controlla indirettamente la società. «L’aumento del ticket, a carico dei viaggiatori occasionali aeroportuali, consentirà un’ulteriore evoluzione della qualità del servizio; ne trarranno beneficio anche clienti che utilizzano il collegamento per spostarsi su destinazioni diverse dell’aeroporto, che non vedranno invece variare il costo di biglietti e abbonamenti».

«Malpensa Express è il collegamento aeroportuale con l’offerta più ampia in Italia: per tutta la giornata dalle 4 di mattina alla 1 di notte offre una corsa ogni 15 minuti per direzione fra l’Aeroporto di Malpensa e Milano. Per l’estate 2025 nei prefestivi e festivi l’orario del servizio è stato esteso dalle 3 alle 2 di notte, per agevolare ulteriormente la scelta del treno da parte dei turisti».

Inoltre, in questi giorni debutteranno sulla linea da/per Milano Centrale i nuovi treni Caravaggio aeroportuali, che già circolano sul collegamento da/per Milano Cadorna. Si tratta di convogli performanti, confortevoli, sostenibili, adatti a grandi flussi come quelli che si registrano su Malpensa Express, in continua crescita: nei primi mesi del 2025 i viaggiatori giornalieri sono 14.500; il 4% in più rispetto al 2024».