Sciopero degli addetti negli aeroporti, oltre sessanta voli cancellati a Malpensa e Linate

Trentadue voli cancellati a Milano Malpensa, trentaquattro a Linate: già nel pomeriggio della vigilia era evidente l’impatto dello sciopero negli aeroporti milanesi.

La giornata di proteste tocca vari scali italiani e coinvolge il personale di handling, i servizi di terra alle varie compagnie erogati da aziende in appalto. Era previsto anche uno sciopero Easyjet, ma dichiarato da una sola sigla.

Molti i disagi su Ryanair, con l’annullamento ad esempio dei voli per Siviglia, Malaga, Napoli, Bratislava, Barcellona, Porto e Parigi. WizzAir ha cancellato i voli per Rejkyavik e Pristina.

Ci sono stati anche alcuni ritardi su Easyjet e qualche cancellazione (ad esempio voli per Edimburgo, Londra Gatwick e Amsterdam da Linate).

Lee cancellazioni hanno riguardato non solo le low cost, ma anche le compagnie maggiori o controllate da grandi gruppi: così Lufthansa ad esempio ha cancellato un volo per Francoforte, Air Dolomiti uno su Monaco e e uno Francoforte, Swiss Airlines ha annullato il volo del pomeriggio per Zurigo. È “saltato” il volo American Airlines per Philadelphia, Sas ha annullato un volo per Copenhagen e Turkish uno per Istanbul.

Su Linate numerose le cancellazioni di Ita Airways, sia interne (Roma, Bari, ecc) sia internazionali, per l’adesione del personale di Swissport, l’azienda che assicura servizi di terra. “Saltati” anche alcuni voli del gruppo Lufthansa e di British su Londra o Air France/Klm su Parigi e Amsterdam.