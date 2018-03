“Raccontami che ti racconto…”, incontri per bambini in biblioteca

Appuntamenti per i più piccoli in biblioteca. Domenica 25 marzo inizia la rassegna “Raccontami che ti racconto…” che continuerà per altri due incontri. Alle 16, alla Sala Letture del Comune di Besozzo, via Mazzini n.10, Paola Lotti e Giorgio Fandelli ideatori, lettori, animatori, musicisti racconteranno una storia per i più piccoli. La prima storia ha il titolo di “Ma quanti peli hai?”, la seconda si terrà domenica 29 aprile e prende il titolo di “Il postino pasticcione” e la terza si terrà domenica 13 maggio e prende il titolo di “Non ti riconosco più!”.

Per i bambini a partire dai quattro anni di età. Ingresso libero e gratuito. Organizzati dal comune di Besozzo e Auser Besozzo Insieme.