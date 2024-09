Il Piede d’Oro riparte per il rush finale: si corre a Cardana di Besozzo

A due mesi esatti dall’ultima prova disputata prima della pausa estiva – la “Quater Pass di Villadosia/Casale Litta” – si torna a correre con il circuito del Piede d’Oro che prevede le cinque gare che concluderanno l’edizione 2023 del circuito podistico più frequentato del Varesotto.

Domenica 15 settembre va in scena la “Camminata Alpina” che si disputa a Cardana di Besozzo, una prova storica del podismo locale visto che è alla sua 42a edizione: è stata infatti istituita nel 1978 ed è tornata nel 2023 (vittorie di Lorenzo Ferraro e Francesca Canale) dopo una pausa di alcuni anni grazie all’impegno delle Penne Nere locali e della Sette Laghi Runners.

Il quartier generale della corsa è stabilito all’Oratorio di Cardana, in via Beolchi: da lì partiranno i due percorsi di 8,5 e 4 chilometri mentre il minigiro si disputa sulla distanza dei 500 metri. Il ritrovo è aperto dalle 7,30 mentre il primo start (quello del minigiro) è fissato alle 8,30 seguito alle 9 in punto dalla partenza della gara vera e propria. In coda al gruppo anche gli specialisti del nordic walking.

La Camminata Alpina apre un ciclo di quattro gare consecutive, senza domeniche di riposo: dopo Cardana, il Piede d’Oro toccherà infatti Besnate (22 settembre), Cantello (29) e Rodero (6 ottobre). Il gran finale è invece previsto a Cavaria con Premezzo domenica 20 ottobre quando si disputerà il Cross Country dei Sette Campanili che compie 110 anni dalla sua fondazione.