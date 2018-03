Romagna: l’iniziativa Green Booking. Prenoti un viaggio e aiuti l’ambiente

Un’iniziativa che va ad incastonarsi in un periodo storico nel quale si fa un gran parlare di ambiente e della necessità di mettere in atto una serie di comportamenti virtuosi al fine di preservarlo il più possibile.

Un qualcosa cui tutti quanti dovremmo dedicare tempo e attenzione perché l’ambiente che ci circonda è seriamente a rischio. E nel novero delle iniziative che vengono assunte per cercare di porre un argine, va ricordata anche una legata al turismo.

Siamo nella riviera romagnola, è qui che si sviluppa il progetto Green Booking lanciato nel 2015 da Info Alberghi in collaborazione con alcuni alberghi della costa locale. Come suggerisce il nome dell’iniziativa, prenotando una vacanza in Romagna per l’estate 2018 si contribuisce al rimboschimento dell’area costiera. Il tutto con un obiettivo a lunga scadenza piuttosto ambizioso: portare in 5 anni alla piantumazione di mille alberi nella zona del litorale.

Green Booking nasce, come detto, nel 2015 e andrà avanti fino a quando non sarà raggiunto l’obiettivo che ci si è preposti. Arrivare a 1000 alberi da piantare nella zone della costiera romagnola entro il 2021.

Una vacanza sostenibile, quella che può essere scelta anche per questa estate 2018, che consente a ciascun turista che prenota di fare un gesto concreto per l’ambiente. E questo grazie alla partecipazione di un numero di alberghi che hanno deciso di aderire all’iniziativa versando, proprio per questo scopo, una quota della prenotazione ricevuta. L’adesione è arrivata direttamente anche dai comuni di Rimini, Riccione, Cattolica, Cervia, Misano Adriatico, Bellaria Igea Marina. L’elenco di tutte le strutture che aderiscono all’iniziativa è presente sul portale Green Booking e, negli scorsi anni, l’iniziativa ha avuto il patrocinio anche della Regione Emilia Romagna e dei Comuni della costa.

Un progetto che va a favore del turismo sostenibile sulla riviera romagnola, zona spesso additata di proporre un turismo di massa, caotico, e che prevede una serie di piantumazioni per andare a riqualificare zone individuate in precedenza che richiedano interventi di natura green. Come nel caso del ripristino della duna di Cattolica, o della riqualificazione del parco di Rivazzurra; ed ancora degli alberi per le scuole di Cesenatico o il tratto di Viale D’Annunzio a Riccione.

Una promozione di uno stile di vita sostenibile che rivolga attenzione alla qualità del turismo offerto e, in parallelo, anche alla qualità della vita dei cittadini in determinate zone geografiche che necessitano di interventi di riqualificazione green.