Tornano a Varese i corsi per imparare tutto su LinkedIn

Volete imparare a usare LinkedIn? Il social più utilizzato per ragioni professionali ha formatori doc nella nostra provincia.

LinkedIn4Business e Varesenews organizzano due appuntamenti previsti per il 17 aprile e il 4 maggio. Entrambi sono rivolti sia ai privati che alle aziende. Le due giornate di corso si svolgeranno al centro convegni di Villa Cagnola, a Gazzada Schianno (VA). Per entrambi, i lettori di VareseNews avranno uno sconto del 20% per chi si iscriverà entro il 31 marzo.

I DUE CORSI

LinkedIn Efficace

Per i liberi professionisti, i venditori, i dipendenti e gli studenti intraprendenti il corso giusto è “LinkedIn Efficace”, che si terrà a Villa Cagnola a Gazzada Schianno il 17 aprile. Il corso permette di imparare ad utilizzare in modo completo ed efficace LinkedIn in tutte le sue funzioni: ottimizzare il profilo secondo il proprio obiettivo, costruire una rete ampia e strategica, intrattenere relazioni attraverso i contenuti, trasformare i contatti in opportunità (prospect, candidati, partner…) .

Qui è possibile leggere il programma completo ed iscriversi.

LinkedIn Company Strategy

Per gli imprenditori, i titolari di PMI, i responsabili risorse umane e le persone di marketing e comunicazione , oltre a “LinkedIn Efficace” è disponibile anche “LinkedIn Company Strategy”, che permette di capire come portare un’azienda con successo su LinkedIn per la sua notorietà, per generare contatti commerciali, per attirare i migliori candidati.

Qui è possibile leggere il programma completo ed iscriversi.

LINKEDIN MI SERVE DAVVERO?

«LinkedIn mi serve davvero? – spiega Alessandro Gini, relatore del corso – Ad una domanda così non ci può mai essere una risposta unica, ma per qualsiasi professionista oggi LinkedIn può essere una risorsa preziosa: per migliorare la carriera, per trovare clienti, per far conoscere la propria azienda, per tenersi in aggiornati sul proprio settore e altro ancora».

LinkedIn raccoglie oggi 546 milioni di utenti nel mondo e 11 milioni in Italia, professionisti di ogni settore che su LinkedIn si mettono in contatto e si scambiano opinioni, conoscenza e informazioni per migliorarsi come professionisti. «Purtroppo LinkedIn è il meno ovvio dei social network – prosegue Gini -, ed è per questo che chi lo vuole sfruttare bene ha la necessità di affidarsi ad un professionista esperto: per apprendere quello che da solo richiederebbe settimane o mesi di tentativi (ed errori) per essere scoperto, per impostare una strategia personalizzata e per fare pratica».

LinkedIn4business è nato ormai 5 anni fa da Alessandro Gini e Magoot: è quindi una realtà del nostro territorio che è diventata un’eccellenza a livello nazionale, una delle più importante realtà indipendenti in questo settore. Grazie alla collaborazione con VareseNews, LinkedIn4business proporrà quest’anno i suoi corsi anche a Varese, riservando anche ai suoi lettori un’offerta speciale. Per entrambi i corsi per i lettori di VareseNews ci sarà uno sconto del 20% per chi si iscriverà entro il 31 marzo.