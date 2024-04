Il weekend inizia con il vento, resta alta l’allerta per gli incendi boschivi

Il weekend si apre all’insegna del vento che, dopo i danni dei giorni scorsi, tornerà a soffiare sul nostro territorio. Lo farà in una maniera meno intensa rispetto a martedì ma comunque tale da mettere in pericolo i boschi, dove permane un’allerta arancione per il rischio di incendi.

“Nel pomeriggio di venerdì 19 -si legge nel bollettino della Protezione Civile- sono attesi rinforzi del vento da Sud su Appennino e pianura pavese, da Ovest sugli altri settori, in particolare su Alpi e Prealpi centro-orientali; in serata ventilazione in rinforzo sulla Vachiavenna e sul Nordovest in quota, in temporanea attenuazione altrove”.

Poi “nel corso della giornata di sabato 20 aprile prevista fin dal mattino ventilazione a carattere di foehn da moderata a forte, diffusa sui settori occidentali ed Alpi. Si segnala inoltre che potrà essere possibile locale instabilità convettiva su Prealpi Centro- Orientali e pianura orientale. Pericolo alto sui settori occidentali durante i riforzi di vento tra la mattinata ed il pomeriggio; altrove prevalentemente medio ma con locale forte variabilità in funzione dei rinforzi di vento”.

Con questo scenario “si prevedono fenomeni prevalentemente di debole o moderata intensità, ma con possibili intensificazioni locali, in particolare su Mantovano e Bresciano. Si attendono venti da moderati a forti, con valori di velocità media compresi tra 35-50 km/h e valori di raffica tra 60-80 km/h. I rinforzi saranno possibili già dal primo mattino persistenti fino al tardo pomeriggio; in serata in attenuazione”.

A partire da domenica 21 è invece prevista una pericolosità in calo a causa di precipitazioni sparse che andranno ad interessare il territorio, in particolare nella seconda parte della giornata.

Si segnala che, seppur in un contesto generale di rischio medio/basso dovuto alla ripresa stagionale della vegetazione al di sotto dei 1500 metri, le condizioni meteo-climatiche, in particolare sui settori occidentali e sui versanti più esposti a causa della ventilazione prevista, potranno essere tali da generare localmente possibili incendi con intensità del fuoco elevata e una propagazione veloce sulle zone Verbano e Lario (zone con codice colore di allerta arancione). Altrove si segnalano possibili condizioni localmente favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi con intensità del fuoco bassa e propagazione lenta.