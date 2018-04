A lezione di “Un posto al sole”: “Non chiamatela soap. È un real drama”

Michelangelo Tommaso, noto al pubblico televisivo come Filippo Palladini di “Un posto al sole”, è stato ospite questo pomeriggio di Cortisonici in Sala Montanari insieme a Raffaele Napoli, lo storyliner della celebre soap opera (o real drama come preferiscono definirla dalle parti di villa Palladini) che va in onda ininterrottamente dal 1996 su Rai Tre.

In una sala quasi piena Massimo Scaglioni, Professore Associato presso l’Università Cattolica di Milano, dove insegna Storia dei media ed Economia e marketing dei media, ha condotto l’incontro con l’attore e l’autore.

Così Napoli ha definito questa serie televisiva da record: “Non chiamatela soap: e’ un real drama. La Rai prima ha voluto che si affrontassero temi sociali importanti, poi ha scelto Napoli come sintesi di tutti temi affrontati: cosi è nato Un posto al sole. Non c’è un intento pedagogico ma neppure quello di puro intrattenimento: abbiamo la responsabilita’ di affrontare la realtà quotidiana”.

Nell’intervista di Tatiana Tascione parla Michelangelo Tommaso