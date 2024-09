Tango che passione! A VareseCorsi 2024 le lezioni anche per gli under 30

È uno dei balli più eleganti e passionali. Nato in Argentina ed Uruguay come espressione popolare e artistica si è diffuso in tutto il mondo. Stiamo parlando del tango, disciplina che non manca tra le tante opportunità offerte per la stagione autunno e inverno nel catalogo di Varese Corsi 2024.

A raccontarci di più è Maria Luisa Taberini, insegnante di tango argentino che insieme al marito Mazza Santiago Victor, propone per la stagione in arrivo lezioni per tutte le età e un corso specifico rivolto a coloro che hanno meno di trent’anni.

«Il tango è considerato Patrimonio dell’Unesco, è una danza con origini antiche e popolari ma rappresenta anche un’occasione di comunicazione e socializzazione».

Oltre alla possibilità di esprimere sé stessi e improvvisarsi di volta in volta infatti, ballare il tango argentino può essere un’ottima soluzione per affrontare alcuni limiti personali: «Il tango si basa sull’improvvisazione facendo un grande lavoro su sé stessi. Si rompono gli schemi e si crea una componente emozionale e sociale molto profonda che permette alle persone di entrare in connessione».

Rispetto al suo percorso di avvicinamento a questa disciplina racconta: «Tutto è nato da una curiosità, nel tempo è diventata una passione e infine un lavoro. Ho sempre gravitato intorno al mondo della musica e della danza. Poi ho conosciuto mio marito, è argentino, era destino che diventassimo insegnanti di tango».

