Luca Occhi e “il Cainita” ospiti della rassegna in giallo

Alla Cooperativa San Martino di Ferno nella sua sala di Via Mazzini,16, continua la serie di incontri a tema tra letteratura e musica “Le sette note del Giallo”.

Le musiche appositamente composte da Ivano Ventimiglia, i disegni in simultanea di Tiziano Riverso e i brani letti da Marcella Magnoli accompagnano in ogni serata un autore di libri gialli. Il secondo appuntamento, condotto come sempre da Sara Magnoli, si terrà venerdì 27 aprile 2018 alle ore 21:15 con la presentazione del romanzo “Il Cainita” di Luca Occhi (nella foto, di Gardapost.it).

La rassegna è proposta in collaborazione con l’associazione culturale Thriller Nord e con il patrocinio del Comune di Ferno.