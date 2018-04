Ripiantumata la “piazza del mercato”

Il paese si sta abituando poco per volta a quella grande luce che si “respira” lungo il viale Garibaldi, in realtà una piazza utilizzata per eventi pubblici e ogni settimana, il venerdì, come spazio per il mercato.

Il taglio si era reso necessario per via della grave malattia della quasi totalità degli alberi presenti e poi abbattuti: si tratta di ippocastani sottoposti ad un’analisi fito-patologica che aveva dimostrato la situazione, spingendo il Comune al taglio.

Così è stato, in un solo giorno, giusto una settimana fa, con la promessa da parte del sindaco che entro questa settimana le nuove essenze sarebbero state messe a dimora.

La foto a corredo dell’articolo si riferisce ai giorni scorsi quando è stato completato il lavoro e a terra sono stati posizionati piccoli alberi, ma già dell’altezza di alcuni metri.

Si tratta di aceri che avranno le foglie di colore rosso e che renderanno questo viale – tra qualche anno – ricco di nuove e colorate suggestioni.