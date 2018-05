Arte & borse: un weekend a sorpresa, tutto varesino

Venerdì 18 maggio dalle 18.30 alle 20 e sabato 19 dalle 10 alle 19.30, la città di Varese apre le porte ad un nuovo progetto, tutto varesino.

Per due giorni infatti, nel salone Nicoletta Menegaldo Hairstyle&Beauty di via Veratti 7, si presenta una “special edition” delle borse AGM, brand nato in seno alla storica ditta Talamona di Gazzada Schianno che vanta 60anni di vita, essendo nata nel 1958.

Il “tocco speciale” della collezione è una serie di borse dipinte a mano dall’artista Arianna Lucini Paioni, che dopo essersi confrontata con tele e fotografie, si dedica, in questo caso, a dipingere sulle creazioni AGM.

Un week end all’insegna dell’esaltazione della manifattura italiana e varesina, che unisce arte a fine artigianato. Talenti che troppo spesso diamo per persi, anche alle nostre latitudini.