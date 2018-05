Bilancio 2017, la maggioranza tira le somme: “Orgogliosi del lavoro svolto”

L’approvazione del Bilancio consuntivo 2017, discusso e votato settimana scorsa in Consiglio comunale, è stata anche l’occasione per il gruppo di maggioranza Vedano Viva per una valutazione dei risultati raggiunti raggiunti dal punto di vista degli investimenti e della gestione delle spese.

A fare il punto è il vicesindaco Vincenzo Orlandino che mette l’accento in particolare sul capitolo scuole: «Si è proseguito sul percorso della riqualificazione degli edifici scolastici – spiega – completando un primo lotto di lavori presso la Scuola materna dove è stata posata la scala di emergenza esterna, è stata rifatta la copertura del tetto e sono state effettuate attività di indagine sulla staticità della struttura e sulla resistenza al fuoco dei materiali posti all’interno dell’edificio».

Questi ultimi due interventi saranno completati nei mesi estivi da una serie di lavori straordinari per il consolidamento delle strutture e la messa in sicurezza degli interni con l’obiettivo di ottenere il collaudo statico e la certificazione di prevenzione incendi.

«Anche la Scuola elementare è stata interessata da diversi interventi nel corso del 2017 che hanno portato alla realizzazione di un progetto di efficientamento energetico dell’impianto di riscaldamento. Grazie a dispositivi di programmazione inseriti in ciascuna aula e ad un sistema di gestione dell’impianto da remoto verrà migliorato notevolmente il comfort all’interno dell’edificio e si favorirà l’abbattimento di consumi energetici».

Nel bilancio 2017 anche gli interventi sulla palestra polivalente del Centro sportivo Mario Porta, con la riqualificazione della struttura: «Riqualificazione – dice il vicesindaco – grazie alla quale disponiamo ora di una dei migliori centri in provincia. Grazie al nuovo parquet, al riscaldamento a pavimento, alla messa in sicurezza degli accessi esterni, degli spalti e alla sistemazione degli interni abbiamo restituito alla comunità una Palestra per rilanciare e consolidare la diffusione dello sport nel nostro paese».

«Un intervento altrettanto importante ha interessato la sistemazione dei marciapiedi nei tratti maggiormente compromessi: parco Spech, via Adua, via Primo Maggio. Ma il 2017 si è caratterizzato anche per aver portato avanti una serie di interventi messi in opera già a partire dalla fine dell’anno ed in parte già completati: la sistemazione dell’immobile comunale di vicolo Quadronna, la sistemazione degli argini ed il ripristino della pista ciclopedonale lungo il torrente Quadronna, il rifacimento totale dell’impianto elettrico dell’Asilo nido comunale».

Dunque, un bilancio soddisfacente per Vedano Viva: «Sono tantissimi gli interventi messi a segno dalla nostra amministrazione della quale andiamo orgogliosi. Siamo riusciti a restituire in azioni concrete ed a concretizzare interventi divenuti indispensabili per garantire un adeguato livello di servizi e soprattutto per ristrutturare realtà ed edifici che da tempo soffrivano scarsa attenzione. Pensiamo ad esempio alle scuole. In questi anni 900 mila euro sono stati dedicati complessivamente alla messa in sicurezza delle strutture; il tutto per garantire ai nostri ragazzi e ragazze di poter affrontare il percorso scolastico in luoghi sicuri e confortevoli. La positiva conclusione del bilancio 2017 proseguirà con le attività già previste e in fase di avvio per il 2018. Alcuni spunti che danno l’idea del gran lavoro che ci vedrà ancora protagonisti: la messa in sicurezza del muro di via Baracca, il completamento dei lavori presso la Scuola materna con l’ottenimento della certificazione di idoneità statica e di prevenzione incendi della struttura, la riqualificazione dei bagni del plesso della Scuola media, interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale›.

«Un capitolo a parte – conclude Orlandino – merita il tema della sicurezza: il 2018 ci vedrà impegnati nella realizzazione del secondo varco di monitoraggio accessi al territorio così come saremo impegnati nell’implementare un progetto di contrasto all’abbandono rifiuti con il collocamento di fotocamere fototrappola. Un gran lavoro ci attende per completare questi cinque anni di mandato riconsegnando ai vedanesi un paese rinnovato ed all’avanguardia per i propri servizi e le proprie strutture».