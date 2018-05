La rivoluzione del microbiota intestinale: esperti a convegno

“La rivoluzione delmicrobiota intestinale: conoscenze scientifiche e pratica clinica” è il titolo del corso ECM in programma allo Sheraton Lake Como Hotel il prossimo 19 giugno.

L’evento formativo, di cui sono responsabili scientifici Fabrizio Muratori, direttore dell’Unità Operativa Malattie Endocrine e Diabetologia dell’Asst Lariana e presidente nazionale della Sociatà Italiana dell’Obesità (SIO), e Maria Letizia Petroni, responsabile scientifico del Centro per la Cura dell’Obesità – Casa di Cura Solatrix di Rovereto e presidente della Sezione Lombardia dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), analizzerà le più recenti evidenze sul tema che mostrano che il microbiota intestinale agisce come un organo a sé stante, localizzato nell’intestino, ma non limita i propri effetti a questo distretto. Come una “centrale del benessere”, infatti, un suo stato di equilibrio favorisce a sua volta una condizione di buona salute cardiovascolare e mentale, e contribuisce a un’adeguata risposta del nostro organismo sia verso agenti patogeni sia in caso di allergeni.

L’utilizzo di probiotici, il cui ruolo è proprio favorire l’equilibrio del microbiota intestinale, può quindi avere un effetto positivo sul nostro sistema cardiovascolare, sul sistema gastrointestinale, sulla nostra funzione immunitaria e persino sul nostro cervello, con un’azione specifica che varia a seconda del ceppo utilizzato.

L’evento è aperto a medici chirurghi specializzati in Gastroenterologia, Geriatria, Medicina Interna, Microbiologia e Virologia, Medicina Generale (medici di famiglia), Scienza dell’Alimentazione e Dietetica oltre che a biologi, dietisti e infermieri.

L’iscrizione è gratuita e si effettua dal sito www.duecipromotion.com.