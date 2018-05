Magnoni e Marchetti, duello varesino in GT4

La prima tappa del campionato italiano gran turismo (CIGT) all’autodromo di Imola ha visto andare in scena anche tre piloti della nostra provincia. In particolare, una delle classi in cui è suddivisa la competizione tricolore – la GT4 – ha visto un duello “lungo due giorni” tra due varesini, tra l’altro compagni di squadra nel team “Nova Race”.

Parliamo di Luca Magnoni e Alessandro Marchetti, entrambi impegnati a bordo della Ginetta G55, piccola ma aggressiva vettura britannica: Magnoni è un pilota di lungo corso del CIGT, Marchetti è alla sua seconda stagione nella categoria, e hanno concluso in quest’ordine sia Gara1 di sabato, sia Gara2 di domenica.

Con Magnoni si è alternato alla guida l’esperto “pro” Matteo Cressoni, decisivo nelle vittorie della vettura numero 206: sono stati infatti i suoi sorpassi ai danni del giovane finlandese Henri Kauppi a determinare la graduatoria finale in GT4, mentre Magnoni e Marchetti hanno dato spettacolo nei propri stint, superandosi a vicenda in alcune occasioni. Magnoni e Cressoni non hanno invece preso parte alla gara di categoria GT3 Light per un incidente occorso in prova al pilota varesino, che non han permesso di schierare al via l’Audi R8, anche questa di Nova Race.

L’altro pilota nostrano al via di Imola era invece Sabino De Castro che dopo gli ottimi risultati in GT4 è salito quest’anno nella categoria regina, la GT3, al volante di una Lamborghini Huracan del team Ebimotors. De Castro, che si è alternato alla guida con Gianluigi Piccioli, ha ottenuto l’ottavo posto assoluto in Gara1 (7° di classe), quella vinta dalla Ferrari di Gai e Fisichella. In Gara2 (vittoria all’Audi di Fassler e Baruch), De Castro ha guadagnato una posizione chiudendo al settimo posto.

Il prossimo appuntamento tricolore con il CIGT è previsto al circuito francese “Paul Ricard” di Le Castellet, nel fine settimana dell’11-13 maggio.