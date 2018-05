Riccio carbonizzato al parchetto: chi è stato?

Cosa è successo la notte scorsa nel parco di via Avogadro?

E’ quello che gli attivisti di 100%animalisti chiedono di verificare al sindaco Alessandro Fagioli. Ma partiamo dalle certezze. Nella giornata di oggi è stato ritrovato accanto ad una panchina dell’area verde del quartiere Matteotti un riccio carbonizzato.

L’episodio è stato reso pubblico su Facebook da alcuni saronnesi che hanno detto di aver saputo che il riccio era stato bruciato vivo. La notizia ha suscitato grande scalpore anche se al momento non risultano denunce presentate dai carabinieri. A chiedere di far chiarezza sull’accaduto anche l’associazione 100%animalisti: “L’episodio è gravissimo, non si può tollerare. Chiediamo al sindaco di Saronno di visionare le eventuali telecamere della zona, chi ha compiuto un gesto di questo tipo deve essere punito”. Ma non solo: il gruppo “mette a disposizione un premio di 500 euro a chiunque potesse aiutarci a scovare i responsabili”.