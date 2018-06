L’asilo finisce, un pic nic per fare festa

“Arrivederci asilo”: per salutare l’anno passato i bimbi della scuola dell’Infanzia Visconti di Caldana si sono dati da fare per organizzare un “déjeuner sur l’herbe”.

Galleria fotografica La festa dell\'asilo di Caldana 4 di 6

La recita, preparata magistralmente dalle insegnanti Stefania Chiodo e Rossella Di Paola verteva strettamente, riprendendolo, sull’intenso programma svolto durante tutto l’anno scolastico: le quattro stagioni.

Il tema poi della festa vera e propria, voluto dal Comitato Genitori, era “déjeuner sur l’herbe”, un bucolico e romantico pic nic, con tanto di lanterne a creare atmosfera, organizzato nei minimi particolari con un occhio di riguardo al goloso buffet.

Intervenuto alla festa in qualità di ospite graditissimo il sindaco di Cocquio Danilo Centrella.

La Scuola saluta i suoi cari alunni dandogli appuntamento per settembre con una proposta formativa di livello elevatissimo; in previsione per tutto l’anno laboratori con il “Centro ReMida” di Voltorre per valorizzare l’educazione ambientale e il riuso creativo dei materiali, l’inglese con insegnanti madre lingua direttamente dalla Helen Doron School e le amatissime sessioni di psicomotricità.