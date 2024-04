Insieme con occhi e testa sulla scacchiera: torna il grande torneo di scacchi a Cocquio Trevisago

La Società Scacchistica Esteban Canal Cocquio annuncia con entusiasmo il CIG Canal Cocquio, un evento scacchistico rivolto ai giovani giocatori che si terrà domenica 7 aprile 2024. L’appuntamento per gli appassionati del nobile gioco è a Cocquio Trevisago, in Via Contrada Motto dei Grilli 30, un incontro che promette di mettere in mostra il talento e la strategia dei giocatori più promettenti.

L’evento è aperto a ragazzi e ragazze tesserati FSI, cittadini italiani nati dal 2006 in poi, e regolamenta l’ammissione dei partecipanti stranieri in base all’articolo 0.2 del Regolamento Campionati Nazionali della FSI. È importante notare che solo gli iscritti ad una scuola italiana e in possesso di Elo FIDE possono registrarsi come appartenenti all’Italia. Una specifica non secondaria è che non sarà possibile effettuare il tesseramento in sede di gioco.

Però, ciò non toglie che la competizione sarà un’opportunità valida per le qualificazioni alle finali del Campionato Italiani Under 18 – 2024, come stabilito dagli articoli 5.5.1 e 5.5.2 del regolamento. Il programma prevede una giornata intensa, con la chiusura delle iscrizioni alle ore 13:00, seguita dal primo appello alle 13:15 e l’inizio del primo turno alle 13:30. I vincitori saranno premiati intorno alle ore 19:00. Il torneo consiste in 5 turni di gioco, con un ritmo di gioco di 20 minuti più un incremento di 10 secondi per giocatore per l’intera partita.

I premi includono una coppa per il primo classificato di ogni categoria e medaglie per tutti i partecipanti. L’iscrizione ha un costo di 15 Euro, che si riduce a 10 Euro per i soci Canal. I pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario a favore della Società Scacchistica Esteban Canal Cocquio, utilizzando l’IBAN IT93E0306990606100000157162, o in contanti presso la sede di gioco. L’evento gode del patrocinio del Comune di Cocquio e per maggiori informazioni e preiscrizioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email info@canalscacchi.it o tramite WhatsApp ai numeri 3450497310 (Mirela Pieptea) e 3336181150 (Teresa Lepodatta). Un’occasione imperdibile per i giovani scacchisti di mettersi alla prova, giocare e imparare, ma anche per creare nuove amicizie e condividere la passione per gli scacchi in un ambiente stimolante e competitivo.

REGOLAMENTO

Il torneo scacchistico è valido per variazioni Elo Rapid Fide. La partecipazione implica il consenso alla pubblicazione di dati personali e risultati. Si permette di giocare in più categorie, e ci sono classifiche per ognuna. Il numero massimo di partecipanti è 40, e in caso di assenza senza avviso, si potrebbe procedere secondo il regolamento. Le decisioni dell’arbitro federale sono definitive. Il torneo segue un sistema di abbinamento Svizzero o Italiano, rispettando il regolamento CIG e criteri di spareggio. I risultati influenzano l’Elo nazionale e quello Fide. È proibito l’uso di dispositivi elettronici a meno che non siano completamente spenti. Le violazioni porteranno a sanzioni secondo le leggi FIDE. Le norme FSI e FIDE sono valide, e l’organizzazione può apportare modifiche al regolamento se necessario, seguendo anche le normative anti-Covid vigenti.

(immagine di repertorio)