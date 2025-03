Marina Brunello incanta Caldana con una simultanea da record

Una sfida lunga quasi cinque ore e mezza, 31 avversari da affrontare contemporaneamente e un risultato straordinario: nessuna sconfitta e sette partite patte. È stata un successo la simultanea di scacchi che l’8 marzo ha visto protagonista Marina Brunello, attuale campionessa italiana, al Teatro Soms di Caldana (Cocquio-Trevisago).

Un evento che ha lasciato il segno non solo per l’eccezionale livello di gioco, ma anche per la straordinaria partecipazione femminile: ben 12 dei 31 scacchisti in gara erano donne, un dato raro nei tornei ufficiali. «Siamo il circolo con il più alto numero di giocatrici del Varesotto e speriamo che sempre più donne di ogni età si appassionino agli scacchi», ha sottolineato Teresa Lopedota, presidente della Scacchistica Esteban Canal.

Dopo la maratona scacchistica, Marina Brunello ha incantato il pubblico con una conferenza appassionata, raccontando il suo amore per gli scacchi e la sua esperienza ai massimi livelli. «È un portento, energia e concentrazione allo stato puro! Ed è una persona meravigliosa, peccato viva a Padova e non qui», ha aggiunto Lopedota.

Un evento che ha unito sport e passione, dimostrando che gli scacchi sono un gioco senza età e senza confini.

Marina Brunello (Lovere, 16 giugno 1994, nella foto a destra insieme alla presidente della Scacchistica Canal Teresa Lopedota) è una scacchista italiana, grande maestro femminile e maestro internazionale.

Medaglia d’oro individuale alle Olimpiadi degli scacchi del 2018 e tre volte Campionessa italiana femminile, ha vinto sei campionati italiani a squadre femminili e un campionato greco a squadre.

Dall’agosto del 2012 al dicembre del 2014 è stata tra le migliori 50 della classifica mondiale FIDE dedicata al femminile under 20. Dal maggio del 2019 è tra le migliori 100 della classifica mondiale FIDE femminile. Ha raggiunto il suo record Elo nell’agosto del 2019: 2400 punti, al 1º posto tra le giocatrici italiane e 67º al mondo.

(fonte: wikipedia)

La campionessa italiana è ora socia onoraria della Scacchistica Esteban Canal.