Terzo settore settore, Gadda (IV): “L’Italia sul fisco dell’Economia Sociale fa scuola in Europa”

“L’Italia sul fisco dell’Economia Sociale fa scuola in Europa. La Direzione generale Concorrenza a Bruxelles ha finalmente comunicato che la riforma del terzo settore italiana nata durante il governo Renzi, con le sue misure fiscali di favore per terzo settore e imprese sociali, è compatibile con le regole sugli aiuti di Stato. Una notizia attesa da tempo dal variegato ecosistema dell’economia sociale, su cui ora la politica italiana ed europea devono investire con ancora maggiore determinazione per rafforzare un pilastro strategico di coesione sociale ed innovazione economica.” Così Maria Chiara Gadda, vicepresidente dei deputati di Italia Viva.