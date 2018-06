Metti il semaforo, togli il semaforo. A Bernate si torna a discutere della regolamentazione del traffico perché, a quanto pare, i semafori che erano stati spenti dopo le rimostranze degli abitanti, stanno per riaccendersi. Il video di Cristiano C. mostra un “lampeggiare sospetto” che potrebbe forse trasformarsi in una riattivazione.

Che cosa si contesta al sindaco Graziano Maffioli? Che sia stata una spesa inutile: la strada è molto frequentata solo in orari di punta e il sabato e la domenica quando molta gente visita la fattoria Pasquè, ma nel resto della settimana quei semafori creano solo lunghe attese e code.

Questa la versione di chi vorrebbe eliminarli. Il sindaco invece risponde che è vero che da quelle strade passano tranquillamente due auto, ma è anche vero che il passaggio di due mezzi crea problemi ai pedoni: questo è il motivo per cui è stata presa la decisione di mettere in sicurezza quel tratto di strada. Ai cittadini il sindaco aveva detto che si sarebbe trattato di una sperimentazione e che se fosse stato necessario si sarebbero apportate correzioni. Ma a quanto pare non se ne è sentito il bisogno.

