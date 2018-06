Miano sconfitto a Kiev dall’imbattuto Kudrytsky

Buone prestazioni sul ring, anche se il bilancio parla di due sconfitte: i due pugili varesotti del clan Lauri impegnati nei giorni scorsi in altrettanti incontri professionistici hanno messo in mostra un buon pugilato senza però tornare a casa con un successo.

Marco Miano, di Viggiù, ha combattuto, in Ucraina nei pesi supermedi contro il padrone di casa Igor Kudrytsky che ha ottenuto il decimo successo tra i “pro” e mantenuto la propria imbattibilità. A Kiev il pugile italiano ha dato filo da torcere al forte ucraino, portando in scena una boxe d’attacco che ha reso aspro il match, poi conquistato da Kudrytsky ai punti con verdetto unanime (60-53 per tutti e tre i giudici).

A Isernia invece, l’espertissimo Panther Christian Bozzoni – 46 anni – si è arreso dopo un combattimento gagliardo all’abruzzese Simone Cavallucci che lo aveva già superato lo scorso dicembre a Chieti. Cavallucci aspira al titolo italiano dei pesi Superwelter e ha portato un maggior numero di colpi, ai quali Bozzoni ha risposto con una maggiore potenza. Verdetto anche in questo caso ai punti al termine delle sei riprese; per il varesino però si tratta della 7a sconfitta consecutiva tra i professionisti.

Intanto lo staff che fa capo al maestro Augusto Lauri sta lavorando a un nuovo evento pugilistico in campo locale, il Torneo Internazionale Insubrico, fissato in calendario per il 21 e 22 luglio prossimi. La sede dovrebbe essere quella di Ronago, ancora da ufficializzare.