Nazionali Under 18, lo Yaka vince il primo girone di qualificazione

Si è aperta nella giornata di martedì 5 giugno la fase nazionale del torneo Under 18 maschile che si sta disputando a Massafra (Taranto). Lo Yaka, seconda classificata in Lombardia dietro agli storici rivali di Segrate, ha iniziato alla grande prendendosi il primo posto nel girone B del turno di qualificazione.

Gli yakesi hanno vinto 3-0 in tutti e tre gli incontri disputati contro, in ordine di tempo, Termoli, Sud Tirol e Lamezia Terme. Da domani si passa alla fase successiva, ovvero un altro girone di 4 squadre dove le prime 2 approderanno agli ottavi mentre la terza e la quarta giocheranno per i posti dal 9° al 16°, il livello ovviamente sarà più alto e lo dimostra già la prima sfida in programma giovedì 7 giugno contro la Lube, ovvero le giovanili della formazione che gioca in Superlega, poi i liguri di Santo Stefano di Magra e i siciliani di Modica altri avversari veramente ostici, ma vediamo in breve com’è andata questa prima fase

Coach Lorenzo Dell’Ernia convoca i seguenti yakesi per il torneo: Palleggiatori: Regattieri (K), Somaini , Opposti: Ferrario (U16), Pinna Centrali: Bernasconi, Aliverti, Rodini (U16) Schiacciatori: Daverio, Tosi, Caspani e Caletti libero: Abou Zeid – 2° allenatore Fabio Taiana – Dirigente: Alberto Regattieri

Yaka Volley – Termoli Pallavolo CB 3-0 ( 25-15, 25-14, 25-14 )

L’avversario si presenta in campo con una formazione tecnicamente valida, ma che soffre il servizio yakese. I malnatesi insistono in battuta e, dopo un avvio incerto dovuto più che altro alla stanchezza del lungo viaggio in treno, cominciano a giocare come sanno fare e prendendosi la netta vittoria per 3 a 0.

Yaka Volley – Sport Team Sud Tirol BZ 3-0 ( 25-11, 25-15, 25-21 )

Partita molto delicata che vale il primato in classifica, ma che lo Yaka che riesce a vincere con un netto 3-0. Nel primo set gli yakesi mettono subito il turbo con Aliverti che dai 9 metri fa saltare la ricezione avversaria costringendo gli alto atesini a un gioco scontato. Agli avversari non basta il forte opposto mancino, lo Yaka mette il turbo e vince 25-11. Stesso copione nel secondo parziale con lo Yaka che chiude 25-15, mentre nel terzo, a giochi ormai fatti, Coach Dell’Ernia riesce a far girare tutta la rosa a sua disposizione portando a casa il set 25-21.

Yaka Volley – Volley Lamezia Terme 3-0 ( 25-23, 25-14, 25-14 )

I calabresi si presentano in campo agguerriti e con grinta da vendere. Nel primo set è lotta su ogni palla e gli avversari si affidano al loro posto 4 che in attacco diventa una vera spina nel fianco per gli yakesi. Ne esce un set giocato punto a punto con lo Yaka che riesce però ad avere lo sprint giusto nel finale. Da qui gli yakesi giocano sereni dominando i 2 set successivi.

Così commenta coach Lorenzo Dell’Ernia, al termine di questa prima fase: «Nel primo match siamo partiti un po’ contratti e forse anche ancora un stanchi dopo il lungo viaggio fatto in treno. Poi abbiamo espresso al meglio il nostro gioco; più tranquillo il secondo match mentre nel terzo all’inizio abbiamo sofferto, riuscendo però a portarci a casa il primo posto del girone. Adesso il livello si alza e dobbiamo giocare ancora meglio, imponendo noi il ritmo di gioco senza adattarci troppo a quello degli avversari».