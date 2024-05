Piede d’Oro, scatta da Malnate un maggio ricco di corse

Settimo appuntamento stagionale con il “Piede d’Oro” che in questo periodo va in scena ogni domenica. Dopo la “Life Run 10” di Gallarate è infatti la volta del 2° Trofeo Città di Malnate previsto per la mattina del 5 maggio con quartier generale fissato in piazza delle Tessitrici dove ci saranno la partenza e l’arrivo.

Tre i percorsi disegnati dagli organizzatori dell’Atletica Malnate (con patrocinio del Comune): minigiro per bambini da 600 metri (partenza alle 8,45), principale da 9,4 chilometri e ridotto da 5,2 chilometri. Lo start è fissato per le 9 in punto ma il ritrovo è aperto dalle 7,30 così da rendere possibile le iscrizioni libere.

Maggio è un mese intenso perché dopo Malnate si gareggerà ogni sette giorni a Castiglione Olona, a Malgesso (recupero della gara non effettuata a marzo per maltempo) e a Cocquio Trevisago. Una scorpacciata di gare che promettono di essere prese d’assalto dai tanti appassionati della nostra provincia.

3 marzo: Varese – Marciando per la Vita (L. Ponti | I. Bianchi)

17 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (F. Pisani | G. Banfi)

24 marzo: Cadrezzate con Osmate – Corri sul Lago di Monate (L. Ponti | F. Canale)

7 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (S. Marcolli | I. Bianchi)

14 aprile: Brebbia (Ronché) – Stramulino (S. Marcolli | I. Bianchi)

28 aprile: Gallarate – Life Run 10 (S. Marcolli | M. Dani)

5 maggio: Malnate – Città di Malnate

12 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run

19 maggio: Malgesso – Corri con Lidio

26 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme

9 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca

15 giugno: Arcisate (Brenno) – Brennight

23 giugno: Brinzio – Trofeo della Balena

7 luglio: Arcisate – Quatar pass per Arcisà

14 luglio: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina

15 settembre: Besozzo (Cardana) – Camminata Alpina

22 settembre: Besnate – Gsp Purple Run

29 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello

6 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero

20 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili