Premio Mauro Maconi, le premiazioni a Palazzo Pirelli

Si svolgerà giovedì 14 giugno alle ore 18.30 presso il Belvedere al 39° piano di Palazzo Lombardia la cerimonia di conferimento del Premio intitolato alla memoria di Mauro Maconi, poeta varesino scomparso a soli 43 anni nel 2001.

Il Premio, patrocinato da STAMPA 2009, casa editrice che ha proseguito il progetto editoriale nato nel 1999 da un’idea dello stesso poeta condivisa da Maurizio Cucchi e Marco Borroni, ha cadenza annuale ed è all’ottava edizione. Obiettivo del premio, a fini esclusivamente filantropici, è quello di sensibilizzare l’interesse verso la letteratura contemporanea, nonché di rendere omaggio alla memoria e al valore

artistico del poeta Mauro Maconi, scomparso 17 anni fa.

La Giuria del Premio, presieduta dal poeta e critico letterario Maurizio Cucchi, è composta da Giuliana Nuvoli, Giorgio Prestinoni, Mario Santagostini, Giovanni Tesio e Valeria Poggi (segretaria con diritto di voto). La giuria, riunitasi in data 21 maggio 2018, all’unanimità ha individuato i finalisti di seguito indicati per questa edizione, riguardante opere poetiche in lingua italiana edite tra il 1° gennaio 2017 e il 30 aprile 2018:

Sez. A – Premio Mauro Maconi

Massimo Daviddi Madre Assenza (La Vita Felice, 2017)

Gabriel Del Sarto Il grande innocente (Aragno, 2017)

Giancarlo Pontiggia Il moto delle cose (Mondadori, 2017).

Sez. B – Premio “Mauro Maconi” – Sezione Giovani (autori nati dopo il 1° gennaio 1978)

Maria Borio L’altro limite (LietoColle/Pordenonelegge, 2017)

Simone Burratti Progetto per S. (Nuova Editrice Magenta, 2017)

Giovanna Cristina Vivinetto Dolore minimo (Interlinea, 2018).

Il Premio ha ottenuto il Patronato della Regione Lombardia. Saranno presenti, oltre alla giuria e agli autori finalisti, Marco Borroni, editore e promotore del Premio, e, in qualità di partner, Giuseppe Bonomi, entrambi amici di Mauro Maconi.