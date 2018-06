Rovera, una gara in Austria con “vista” sulla Formula Uno

Dopo l’Italia, la Francia e il Benelux, il 2018 di Alessio Rovera farà tappa anche in Austria grazie alla partecipazione a una tappa – la terza – del Porsche Mobil1 Supercup, monomarca che nel fine settimana del 1° luglio è programmato al Red Bull Ring in concomitanza con la Formula Uno. Nella circostanza Rovera gareggerà con i colori del team Dinamic Motorsport di Reggio Emilia.

«Abbiamo riflettuto bene sulla possibilità di esordire nella Porsche Supercup e alla fine abbiamo scelto di considerarla come un’opportunità bella e stimolante su un palcoscenico mondiale – ha detto Rovera quando ha reso nota la sua idea – L’impegno sarà massimo anche se si tratterà di un weekend “spot”, una prova a sé stante in mezzo agli altri impegni. Lo ritengo uno dei migliori “allenamenti” che potrei fare in vista della seconda parte di stagione (nella Porsche Carrera Cup France con il team Tsunami RT ndr), ma anche perché desideriamo ben figurare nel confronto con piloti molto veloci. Un impegno intrigante per il quale servirà anche una preparazione specifica».

L’obiettivo principale del 2018 per Rovera rimane il monomarca Porsche francese nel quale, dopo due weekend e quattro gare, il 22enne varesino occupa la seconda posizione in classifica. In questa stagione però Alessio sta anche partecipando alla Carrera Cup Italia di cui è campione in carica, anche se la tappa di Monza è stata caratterizzata da un incidente (di cui Rovera è stato vittima) in Gara1 che ne ha segnato la partecipazione. Troppo gravi infatti i danni alla macchina per partire in Gara2. Ciò nonostante il pilota della Tsunami RT resta comunque leader della classifica tricolore.