Come sarà il consiglio comunale di Lonate Pozzolo con Rosa sindaco

La maggioranza conta undici consiglieri, compreso il sindaco Nadia Rosa. La più votata è Melissa Derisi (170 preferenze), insegnante nominata anche assessore al sociale, subito dopo seguono Tania Manfredelli (166) e Giancarlo Simontacchi (153, vicesindaco e assessore alla cultura). Sono eletti anche Mario Canziani, Angelo Ferrario (117, assessore al bilancio), Carlo Ferrario, Davide Limongi, Alessandro Iannello, Nicolò Migliorin, Anna Soldavini, Luca Zaro. Questi sono i consiglieri della maggioranza: in giunta ci saranno anche Luca Perencin e Paolo Risi, assessori esterni già indicati prima del voto.

(nella foto: il gruppo di Nadia Rosa nel corso della notte elettorale).

La minoranza è composta da cinque consiglieri: uno di Grande Nord, quattro della lista Il centrodestra per Lonate.

Grande Nord sarà rappresentata dal candidato sindaco Modesto Verderio: l’ex alfiere locale della Lega non ha nascosto la grande soddisfazione per il risultato, non solo perché entra in consiglio ma perché ha influenzato in modo significativo l’esito elettorale, probabilmente intercettando anche una quota significativa di voto d’area leghista e – con i suoi modi un po’ guasconi e garibaldini – un po’ di voto di protesta.

Per quanto riguarda i quattro consiglieri del Centrodestra per Lonate, ottiene grande spazio Forza Italia: oltre alla candidata sindaco Ausilia Angelino, entrano Mauro Andreoli (mister preferenze assoluto a Lonate, 238 voti), Claudia Fraccaro, Davide Regalia. Più in ombra le altre componenti dell’alleanza di centrodestra, in particolare la Lega: sul loro profilo social, i leghisti hanno scritto “purtroppo non potremo rappresentare le vostre istanze in Consiglio Comunale”. Come già nel 2014, in consiglio non ci sarà infatti rappresentanza leghista (allora entrarono solo in giunta, con Sabrina Marino).

Tutti i numeri li trovate nel nostro Speciale Elettorale Lonate Pozzolo 2018