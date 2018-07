Tutte le indicazioni aggiornate sui lavori previsti in autostrada A8 Milano-Gallarate-Varese autolaghi



(ultimo aggiornamento: sabato 16 luglio 2018)

Autostrada A8 lavori in corso e chiusure

Autostrade per l’italia comunica che sulla A8 Milano-Varese, per lavori di pavimentazione, per due notti consecutive con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di mercoledì 18 alle ore 05:00 di venerdì 20 luglio, sarà chiusa la stazione di Lainate in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di utilizzare gli svincoli di Legnano, sulla A8 Milano-Varese o di Uboldo/Origgio, rispettivamente al km 13+930 e 14+350 della A9 Lainate-Chiasso.