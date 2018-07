Festa della birra al Parco Altomilanese

Sabato 7 e domenica 8 luglio: 2 giorni di festa e divertimento, con la seconda edizione di “A tutta birra!”, la Festa della Birra del Parco Alto Milanese.

Una festa adatta a grandi e piccini, a famiglie e gruppi di amici, ambientata nella bellissima cornice della Cascinetta (Via Guinizelli a Busto Arsizio, con entrata da Viale Boccaccio) del Parco Alto Milanese, il polmone verde della nostra città, da valorizzare e riscoprire.

Tanto sport all’aria aperta, con il Torneo di Green Volley organizzato da Pro Patria Pallavolo divertimento con i videogiochi, con il Torneo di Fifa 18, organizzato da Radio Bustolive e ovviamente tanta musica, con 2 serate musicali adatte davvero a tutti.

Sarà presente con noi anche Michael Bolognini, guida escursionistica ed esperto in scenari e strategia, progetti di ricerca applicata nazionali e internazionali e ci parlerà delle sue esperienze con consigli utilissimi di come vivere in mezzo alla natura.

Ovviamente non possono mancare fiumi di ottima birra direttamente dalla Fabbrica di Pedavena e lo stand gastronomico con tanti piatti tipici bavaresi.

PROGRAMMA

Sabato 7 luglio

– Torneo di GreenVolley, organizzato da Pro Patria Pallavolo, dalle 14:30 alle 20

– Torneo di Fifa 18 dalle 15

– Apertura cucina dalle 19

– 80vogliadi80: serata anni ’80 ’90 dalle 21 alle 23

Domenica 8 luglio

– Torneo di GreenVolley, organizzato da Pro Patria Pallavolo, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 20:00

– Bustolive Color Party, la festa più colorata che ci sia, con DJ Frankyno e SPECIAL GUEST Sabrina Ganzer, speaker di radio m2o dalle 21 alle 23