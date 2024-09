La Notte dei ricercatori raddoppia con due appuntamenti tra storia e scienza al Museo del tessile di Busto Arsizio

Anche Busto Arsizio si prepara a celebrare la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori del 27 settembre con un programma coinvolgente di eventi che porteranno la scienza alla portata di tutti.

Per l’occasione, il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio apre le sue porte con una serie di eventi: un convegno sulla cultura del tessile e alcune attività per bambini e famiglie.

«Questa nuova edizione della “Notte dei ricercatori” porta avanti un connubio importante con Confindustria, in particolare con il gruppo “Tessile e Abbigliamento”, e con l’Università dell’Insubria per affrontare con un approccio storico, oltre che economico e culturale, il tema del tessile – afferma la vicesindaco e assessore alla Cultura e allo Sviluppo economico Manuela Maffioli -. Il tessile è un tema prioritario e la cifra distintiva della nostra città, al quale, già in altre occasioni, abbiamo dedicato particolare attenzione attraverso il linguaggio artistico, il linguaggio scientifico e il linguaggio economico. Il fatto che il convegno si svolga a pochi giorni dall’inizio del mese di ottobre fa di questo evento un preludio per il mese in cui ricorre il compleanno del Museo del Tessile e in cui diamo rilievo al tessile con un programma di iniziative di approfondimento».

Il programma

Venerdì 27 settembre dalle ore 16.00 alle 18.30 la sala conferenze del museo ospiterà il convegno “L’industria del tessile e la sua cultura tra passato e futuro”, organizzato dall’Università degli Studi dell’Insubria, capofila di Spoke 3, in collaborazione con Confindustria Varese e Città di Busto Arsizio, Assessorato a Cultura, Identità e Sviluppo Economico.

L’industria del tessile è stata e continua ad essere fondamentale per l’economia del territorio; numerosi progetti e ricerche vengono avviate ogni anno al fine di valorizzare un settore in continua crescita, un’eccellenza che varca i confini nazionali.

Nel corso del pomeriggio i partecipanti avranno la possibilità di conoscere la storia dell’industria tessile e la sua evoluzione nel tempo grazie anche all’impiego di nuove tecniche e della digitalizzazione. Non mancheranno momenti di carattere economico, storico, culturale e artistico; al termine del convegno sarà possibile inoltre effettuare una visita guidata volta alla scoperta del museo e della sua magnifica collezione, con l’esposizione di alcuni pezzi scelti dagli archivi museali.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria.

Link per l’iscrizione:

https://www.ecs-nodes.eu/3-industria-del-turismo-e-cultura/eventi/notte-dei-ricercatori-spoke-3-lindustria-del-tessile-e-la

Sabato 28 settembre il Museo propone invece due eventi-satellite dedicati alle famiglie con bambini, ragazzi e adulti, curiosi di approfondire il tema luce – colore. È un’occasione unica per scoprire il mondo della ricerca in modo divertente e interattivo e avvicinarsi ai suoi protagonisti.

Le attività si svolgeranno su due turni, a seconda dell’età dei partecipanti.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili.

FACCIAMO LUCE SUL COLORE. Che cos’è la luce? Perché vediamo a colori? Quanti tipi di luci esistono? Scopriamolo insieme attraverso divertenti esperienze in un avvincente percorso in cui ne vedremo… di tutti i colori (alcuni anche un po’ “magici”)!

I TURNO dalle ore 15.00 alle 16.30: incontro per famiglie con bambini tra i 6 e i 10 anni (massimo 15 bambini partecipanti con massimo 1 adulto accompagnatore per bambino).

Link per la prenotazione:

https://affluences.com/comune-di-busto-arsizio/museo-del-tessile-e-della-tradizione/reservation?type=6&date=2024-09-28&resource=119473

II TURNO dalle ore 17.00 alle 18.30: incontro per ragazzi dagli 11 anni in su e per adulti (massimo 20 partecipanti).

Link per la prenotazione:

https://affluences.com/comune-di-busto-arsizio/museo-del-tessile-e-della-tradizione/reservation?type=6&date=2024-09-28&resource=119474