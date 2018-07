Prato sentieri e alberi di Villa Durini pronti a trasformarsi nel Parco incantato per un pomeriggio di magia e laboratori interamente gratuiti per tutti i bambini.

L’appuntamento con il Parco incantato è per sabato alle 15.30 a Villa Durini (ingresso da via Roma, a Gorla Minore). I bambini saranno coinvolti in diversi laboratori di magia a base di bacchette magiche, pozioni ed esperimenti proposti dai volontari della Pro Loco, che offriranno la merenda ai loro piccoli apprendisti.

All’evento quest’anno parteciperanno anche le Gev (Guardie ecologiche volontarie) per guidare i più piccoli, e le loro famiglie, alla scoperta dei segreti delle essenze del Parco.