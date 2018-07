Nuova viabilità a Sant’Edoardo, Brugnone: “Fatto il contrario di quanto promesso”

La nuova viabilità che dovrebbe essere predisposta a breve nel quartiere di Sant’Edoardo (leggi qui) fa arrabbiare alcuni residenti e il consigliere del Pd Massimo Brugnone.

Secondo il consigliere di opposizione sarebbe stato messo in atto il contrario di quanto era stato promesso: «O meglio, chi era presente all’incontro effettuato tra l’Amministrazione e il quartiere ricorderà che era stato chiesto via Bergamo diventasse a senso univo in direzione viale Boccaccio. Sindaco e Assessori si erano presi tempo per verificarne la fattibilità e per riconfrontarsi con il quartiere. Il risultato è l’esatto contrario senza che la decisione sia stata riferita ai residenti»

Anche nell’ultimo Consiglio comunale Brugnone aveva chiesto esplicitamente che si potesse rivedere la viabilità prima della delibera: «Il Sindaco mi rispose che ci sarebbe stato un incontro con il quartiere per riparlarne. Invece ecco spuntata la decisione, con la viabilità contraria a quella richiesta e senza che nessuno fosse coinvolto prima».

La risposta arriva dall’assessore alla sicurezza Massimo Rogora che ribadisce la sua linea: «Non vogliamo portare ulteriore traffico sui viali – spiega – per diminuire i rischi di incidente causati proprio dalle auto che si immettono sul viale e ne abbiamo avuto un esempio domenica con l’incidente mortale in viale Repubblica. Per questo motivo abbiamo deciso il senso di circolazione della via Bergamo. Non so con chi abbia parlato Brugnone ma i residenti che abbiamo sentito noi erano d’accordo con il nostro progetto».