Un weekend di manette: 4 persone arrestate dai Carabinieri

Intensa l’attività di contrasto alla criminalità dei Carabinieri della Compagnia di Legnano nello scorso fine settimana con ben 4 arresti.

Il primo risale a venerdì pomeriggio a Busto Garolfo, presso una lavanderia automatica, quando i militari della Stazione Carabinieri di Busto Garolfo hanno tratto in arresto in flagranza del reato di furto aggravato due pregiudicati rumeni trentenni. I Carabinieri, allertati dal titolare dell’esercizio commerciale che stava monitorando il proprio negozio mediante l’impianto di videosorveglianza, hanno sorpreso i due malfattori che, previa forzatura della cassa automatica, avevano appena asportato 70 euro. La refurtiva è stata quindi interamente recuperata e restituita all’avente diritto.

Domenica sera a Nerviano, invece, presso il centro commerciale “Auchan” i militari della Stazione di Nerviano hanno tratto in arresto in flagranza del reato di furto aggravato un pregiudicato extracomunitario 36enne che, previa rottura delle placche antitaccheggio, tentava di asportare due taglia-capelli occultandoli sulla persona. Il malfattore, superate le casse, veniva bloccato dai militari operanti, nel frattempo allertati dal personale della sicurezza del centro commerciale.

Nelle stesse ore, a San Vittore Olona, i Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti un pregiudicato 53enne del posto che, controllato a bordo della propria autovettura, è stato trovato in possesso di circa 80 grammi di cocaina suddivisa in dosi. La successiva perquisizione domiciliare consentiva di porre sotto sequestro anche una cospicua somma di denaro e dei telefoni cellulari usati per l’attività illecita.