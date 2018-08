Dana Gillespie a Luino

Domenica 19 Agosto la Città di Luino avrà l’onore di ospitare Dana Gillespie, leggendaria cantante, compositrice, attrice Britannica, che si esibirà presso il Parco a Lago alle 21.30. La brava artista darà vita ad un concerto coinvolgente insieme ad altri musicisti straordinari di fama mondiale: Zach Prather, Jake Zeitz e Moreno Buttinar.

“Ringrazio Dana Gillespie, 55 anni di carriera, numerosissimi album all’attivo, un’icona della musica internazionale accompagnata da professionisti provenienti da America ed inghilterra. – afferma il Consigliere Laura Frulli – Arriva al Parco a Lago per suggellare una stagione ricca di successi, di presenze e di appuntamenti memorabili. Per l’organizzazione ci ha supportato Rita Caria e siamo entusiaste nell’accogliere questa brava professionista”.

Il rapporto che la lega alla sponda Lombarda del Lago Maggiore risale alla sua infanzia: proprio in questi luoghi la Gillespie veniva a trascorrere periodicamente le vacanze con la sua famiglia. Dana si considera una cittadina del mondo, ma qui sente la necessità di dover tornare e di appartenere, ed uno di questi è proprio la splendida zona dell’Alto Verbano nel versante Lombardo.

La sua carriera è folgorante interpretando musica dal genere teen pop e rock. A partire dagli anni 80, si dedica pianamente al Blue. s Alcuni dei suoi brani sono caratterizzati da sonorità indiane mischiate alla musica pop blues.

Come attrice, cantante venne alla notorietà recitando nei famosi teatri del West End di Londra. La notorietà mondiale giunse quando fu scelta per interpretare il ruolo di Maria Maddalena nel celeberrimo Musical “Jesus Christ Superstar” di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice.

A Cavallo tra gli anni 70 e i primi anni 90, considerata la sua prestante figura , partecipo’ a diversi film.