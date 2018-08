Il magico potere del Ttouch

In questa video-intervista realizzata nella sua casa di Castel San Pietro, all’inizio della valle di Muggio nelle prealpi ticinesi, considerata “la valle più bella della Svizzera”, Teresa Cottarelli-Guenther ci introduce alla pratica del TTouch.

Il “tocco” leggero delle dita, praticato in piccoli movimenti circolari su tutto il corpo, stimola e rasserena l’animale che a sua volta “decifra” e integra l’informazione sensoriale come apprendimento e presa di coscienza del proprio corpo. Ne deriva un apprezzabile beneficio psico-fisico che giova in molte situazioni della vita quotidiana.

Con una professione e una formazione apparentemente all’opposto della dimensione emozionale del TTouch – è chimica laboratorista e informatrice farmaceutica – di lei colpiscono la serenità e la dolcezza mentre spiega – in tutta semplicità, seduta nella sua cucina col “supporto morale” della sua adorabile cagnetta di razza Schapendoes, Kalika – i principi alla base di questa disciplina che, oltre a cavalli e cani, può applicarsi anche agli esseri umani.

Formata direttamente da Linda Tellington-Jones negli anni ’90, Teresa ora pratica e insegna il TTouch a livello internazionale, con numerosi seminari in Svizzera e in Italia.

Oltre a giovare all’equilibrio psico-fisico ed emozionale degli animali in generale, il TTouch si rivela utile in caso di difficoltà comportamentali e di apprendimento. E’ infine un grande strumento per approfondire e rinsaldare il rapporto tra umano e animale, anche al di fuori dei confini incantati della Valle di Muggio dalle bellezze mozzafiato.