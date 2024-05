Cosa fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 24, 25, 26 maggio

A Morosolo è tutto pronto per l’edizione numero 14 di Agreenfest. Da venerdì 24 maggio a domenica 26 tanti eventi, la proiezione di “Un anno con le api”, la corsa AgreenRun e la giornata di domenica tra mercatini, laboratori e ottimo cibo. Gli Amici di Bregazzana organizzano l’escursione notturna “Luna piena dei fiori” dalla vetta del monte Chiusarella per ammirare il plenilunio di primavera. La chitarra di Claire Angel Bonner protagonista del Festival Barocco di Varese. Terzo concerto stagionale per il Festival Barocco de “gli Speziali” alla chiesa Sant’Imerio di Bosto. Michele De Lucchi racconta “il cortocircuito” dell’architettura al Maga Gallarate. Al museo d’arte contemporanea una lectio magistralis promossa da Gasparoli Restauri, in occasione dei 170 anni dell’azienda. Escursione nel Parco Pineta con “Quelli della notte” sabato 25 maggio a Castelnuovo Bozzente una passeggiata tra lucciole, rapaci e non solo.

EVENTI IN EVIDENZA

BISUSCHIO – Quest’anno, dopo sei anni di attesa, torna il Festival Sogni all’aria aperta, promosso dal gruppo Intrecci Teatrali, che si terrà sabato 25 maggio e domenica 26 maggio, a Villa Ronchetti. Tutte le informazioni

BRUNELLO – Domenica 26 maggio apre il mercatino solidale di Good Samaritan ODV. Dalle 14.30 alle 18.30 sarà possibile acquistare i prodotti artigianali ugandesi, realizzati dalle donne della Cooperativa Wawoto Kacel di Gulu-nord Uganda e scoprire nuovi prodotti alimentari d’eccellenza. Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – Il meglio del Jazz al Novotel Milano Malpensa di Cardano al Campo con Jazz Friday Night. Appuntamento questa sera, venerdì 24 maggio, alle ore 20. Tutte le informazioni

CARNAGO – Il 24, 25 e 26 maggio la centrale piazza Falcone e Borsellino torna a rivivere con la presenza delle associazioni attive sul territorio. Tre giornate dedicate alla musica, alla buona cucina e al divertimento per tutti e un’interessante occasione per conoscere da vicino le realtà culturali, sportive e sociali dove tanti volontari dedicano il loro tempo al servizio della comunità. Tutte le informazioni

GALLARATE – Da venerdì 24 a domenica 26 maggio torna a Gallarate la carovana colorata di Urban Lake Street Food Festival. Tre giorni dedicati al miglior cibo di strada, musica ed eventi collaterali tra esibizioni di artisti di strada e giochi per i bambini con ingresso gratuito e orario continuato. Tutte le informazioni

VARESE – A Villa Panza un biglietto speciale per i cittadini di Varese. Fino alla fine di settembre 2024, è prevista una riduzione del 50% sugli ingressi riservati ai residenti della città. Tutte le informazioni

VARESE – Scialatelli, nduja e salsiccia dolce o piccante: da Al Posto Giusto a Masnago è arrivata la settimana calabra. Si parte dagli antipasti con frittelle di melanzane, polpette di carne, tagliere di salumi calabresi e si continua con primi, secondi e dolci deliziosi. Tutte le informazioni

VARESE – Maggio in libreria: sono tanti gli appuntamenti nel calendario della Libreria degli Asinelli. Un mese di presentazioni con gli autori, gruppi di lettura e incontri per grandi e bambini. Tutte le informazioni

VARESE – Torna il Varese Beer Festival: 16 birrifici da gustare alla Schiranna. Un mese di presentazioni con gli autori, gruppi di lettura e incontri per grandi e bambini. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

TRIVERO – Tanti imperdibili appuntamenti all’Oasi Zegna, più precisamente alla Conca dei Rododendri, dove sarà possibile vivere un’esperienza immersiva avvolti dalla bellezza della natura. Tutte le informazioni

OLTRONA DI SAN MAMETTE – OasiTerra e Laghi torna con un programma ricchissimo: sabato 25 maggio appuntamento al bellissimo Santuario San Mamette (in provincia di Como) per uno spettacolo “contro la follia della guerra”. Tutte le informazioni

EVENTI

CASCIAGO – A Morosolo è tutto pronto per l’edizione numero 14 di Agreenfest. Da venerdì 24 maggio a domenica 26 tanti eventi, la proiezione di “Un anno con le api”, la corsa AgreenRun per le vie di Morosolo e Casciago e la giornata di domenica tra mercatini, laboratori e ottimo cibo – Tutte le informazioni

SARONNO – A Saronno la giornata multietnica. Appuntamento a domenica 26 maggio dalle 10:30 all’oratorio di via Legnani 1 – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese una grande caccia al tesoro nelle vie della città contro il gioco d’azzardo. Appuntamento per sabato 25 maggio l’evento DramaGame, una grande caccia al tesoro nelle vie della città. Un gioco urbano che unisce enigmi, prove e sfide con la sensibilizzazione sul tema del gioco d’azzardo patologico – Tutte le informazioni

VENEGONO INFERIORE – Tutto pronto per l’ottava edizione di Agricolae. Il 26 maggio a partire dalle ore 10.00 nell’area della tensostruttura di Venegono Inferiore, via Menotti, esposizione e vendita di prodotti locali – Tutte le informazioni

VARESE – L’Antico Mercato Bosino torna nel centro storico di Varese. Il mercatino avrà luogo in via Marconi e piazza Battistero nei giorni venerdì 24 e sabato 25 maggio, dalle ore 8 alle ore 18 – Tutte le informazioni

SARONNO – TEDxSaronno sta per arrivare, appuntamento a sabato 25 maggio. Al Nuovo Cinema Prealpi, la prima edizione dedicata al tema della “consapevolezza” – Tutte le informazioni

VARESE – BUSTO ARSIZIO – I ragazzi dell’Enaip di Varese e Busto Arsizio celebrano i valori dell’Unione Europea. Il 24 maggio, al termine dell’evento promosso da Acli Lombardia, i ragazzi srotoleranno nel parco di Villa Recalcati una una bandiera europea di 20×30 metri –Tutte le informazioni

UBOLDO – Gli studenti di Uboldo diventano guide turistiche per un giorno per la chiesa Parrocchiale. Gli studenti della scuola secondaria di primo grado saranno guide turistiche alla chiesa parrocchiale del paese domenica 26 maggio – Tutte le informazioni

VARESE – A vedere la “Luna piena dei fiori” dalla vetta del monte Chiusarella. Gli Amici di Bregazzana organizzano l’escursione notturna per ammirare il plenilunio di primavera – Tutte le informazioni

LONATE CEPPINO – “Disegnare per ricordare”: a Lonate Ceppino una serata aperta a tutti con l’associazione Traparentesi. L’appuntamento è per venerdì 24 maggio alle 20,30 nella sala della Biblioteca di Lonate Ceppino, in piazza Don Angelo Tettamanzi 1. La serata, gratuita, presenterà un metodo utile per tutti per memorizzare – Tutte le informazioni

VARESE – Una grande tavolata lungo le strade di Capolago per salutare la scuola Baracca. Nella serata di sabato 25 maggio la Festa di Capolago saluta la Baracca con una risottata e con l’esposizione di tutte le foto della scuola, dal 1946 a oggi – Tutte le informazioni

CUGGIONO – Documentari, paella e libri, nel weekend a Cuggiono. Da venerdì a domenica tre diversi appuntamenti, compresa la cena in piazza per un nuovo murale. E c’è anche la quarantesima edizione di Bicipace – Tutte le informazioni

LUINO – Lions Club Luino, il 26 maggio la prima edizione del Torneo di Burraco solidale. Un’iniziativa a sostegno delle attività di assistenza che l’O.P.A.A.R. di Germignaga svolge da anni sul territorio a beneficio delle persone anziane, malate o in difficoltà – Tutte le informazioni

MORAZZONE – “Tante Care Cose”, a Casa Macchi di Morazzone un fine settimana speciale. Sabato 25 e domenica 26 maggio “il mercato di rigatterie e anticaglie” per un autentico viaggio nel tempo, tra mobili, stampe, porcellane, ceramiche, vetri, riviste, cartoline, giochi antichi e cimeli di ogni tipo – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Castiglione Olona si trasforma nel “Borgo dei balocchi”- Sabato 25 maggio 2024 il Comune di Castiglione Olona, in collaborazione con i gruppi e le associazioni locali, organizza la 10a edizione del “Borgo dei Balocchi”, un evento nato con l’idea di riscoprire tramite il gioco i valori, la cultura e le tradizioni di una volta – Tutte le informazioni

VARESE – Domenica 26 maggio a Villa Mylius a Varese arriva la tappa del “Giro d’Italia delle cure palliative”. A promuovere la tappa bosina del tour, giunto alla terza edizione, sono l’associazione Sulle Ali e Fondazione Giacomo Ascoli. Un pomeriggio di attività e laboratori aperti e gratuiti – Tutte le informazioni

VARESE – Quattro passeggiate a Varese per scoprire i parchi della città. I soci di quattro associazioni alla scoperta del Plis Cintura Verde sud, grazie a Comune di Varese, Associazione Nazionale carabinieri, ATS Insubria e Cai – Tutte le informazioni

CISLAGO – Happiness 2024, Cislago in festa il 25 e 26 maggio con spettacoli e giochi. Nel fine settimana l’edizione 2024 di “Happiness, nel Paese dei Bimbi in Festa”, l’evento organizzato ogni anno a Cislago dall’associazione Amici dell’Infanzia – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

GALLARATE – Alle Arti di Gallarate in scena gli alunni dei corsi di teatro. Tra maggio e giugno in scena ben cinque spettacoli, saggio conclusivo di un anno di lavoro, per altrettanti gruppi di adolescenti e adulti – Tutte le informazioni

VARESE – Gli adolescenti del laboratorio teatrale del Gulliver presentano lo spettacolo finale. Appuntamento domenica 26 maggio alle ore 20.00, presso lo Spazio Yak. Prenotazione obbligatoria – Tutte le informazioni

BISUSCHIO – A Bisuschio uno spettacolo teatrale racconta la vita di santa Gianna Beretta Molla.Venerdì 24 maggio alle 21 al Cine Teatro San Giorgio, uno spettacolo teatrale voluto dal Movimento per la vita della Valceresio per far conoscere la storia di questa santa contemporanea – Tutte le informazioni

BARASSO – “Universi femminili. L’amore è rispetto e non violenza” in scena a Barasso. Venerdì 24 maggio alle 21 nella sala Polifunzionale San Marino va in scena lo spettacolo della compagnia “Non solo Teatro” che porta in scena una libera interpretazione del libro “Quel che so di lei” di Monica Guerritore – Tutte le informazioni

BRINZIO – Ultima serata brinziese con “Di Terra e di Cielo” 2024, a spasso tra i pascoli in fiore. In apertura proiezione di “Inseguire l’erba”, a seguire “Nel nome del padre”, due cortometraggi di Remo Schellino – Tutte le informazioni

LIBRI

GAVIRATE – Il percorso artistico culturale di Gavirate promossa città raccontato in un libro. La pubblicazione verrà presentata sabato 25 maggio i sala consiliare alla presenza del sindaco Alberio, dell’esperta di storia locale Lucchini e del giornalista Giuliani – Tutte le informazioni

VARESE – Maurizio Bettini presenta a Varese “A che servono i greci e i romani”. Per gli eventi del Premio Chiara, l’antropologo propone come mantenere viva la cultura classica nelle scuole e non solo – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Allo spazio “Vivere con Arte” di Castiglione un pomeriggio con lo scrittore Manuel Bova. L’appuntamento è per sabato 25 maggio alle 15 nella sede di via Giusti 1 – Tutte le informazioni

VARESE – Ferruccio Parri tra antifascismo e governo, in biblioteca la presentazione del libro di Andrea Ricciardi. L’autore dialogherà con Antonio M. Orecchia, docente di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi dell’Insubria – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – Al castello Visconteo di Fagnano le premiazioni del premio letterario “E io rinascerò in nuove parole”. Sabato 25 maggio la cerimonia del Premio dedicato alla memoria di Sergio Belvisi – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – La conquista italiana del K2 rivive al museo Castiglioni di Varese, nel suo 70esimo anniversario. In occasione del 70° anniversario della storica scalata, al Museo di villa Toeplitz un percorso espositivo che rivive l’epica spedizione italiana grazie a reperti originali e ricostruzioni dettagliate – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Al castello di Somma Lombardo la storia si scopre dai documenti antichi in mostra. La Fondazione Visconti promuove un’esposizione, aperta per due domeniche, di carte dal Quattrocento al Novecento: tra cartigli, firme di imperatori e sigilli di ceralacca -Tutte le informazioni

VARESE – Enrico Berlinguer torna a Varese in una mostra in sala Veratti. L’esposizione, aperta dal 25 maggio al 2 giugno, vedrà esposti manifesti e documenti, oltre a contenuti video ed audio. Pubblicato un volume sul suo discorso in città del 1981 – Tutte le informazioni

LUVINATE – “I fiumi, le strade della storia” nella mostra allestita dai bambini della primaria di Luvinate. La mostra interattiva propone un viaggio tra le antiche civiltà dei fiumi nei diversi continenti. Visitabile fino a domenica 26 maggio al centro sociale di Luvinate – Tutte le informazioni

MUSICA

MARNATE – Nella chiesa di Sant’Ilario a Marnate un concerto dedicato a Puccini. Il 25 maggio il Coro Sinfonico e Orchestra dell’Accademia Amadeus interpreteranno un concerto della Stagione Itinerari Musicali 23/24 con in programma le grandi composizioni del musicista in occasione del centenario dalla sua scomparsa – Tutte le informazioni

FERNO – I “Telemoses” in concerto alla Coop San Martino di Ferno. Appuntamento con la musica dal vivo al salone di via Mazzini – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – La chitarra di Claire Angel Bonner protagonista del Festival Barocco di Varese. Terzo concerto stagionale per il Festival Barocco de “gli Speziali” alla chiesa Sant’Imerio di Bosto – Tutte le informazioni

VARESE – A San Cassiano le “Danze iberiche in viaggio per l’Europa”. Altro appuntamento con la musica con il concerto del clavicembalo di Daniela Fontana – Tutte le informazioni

INCONTRI

GALLARATE – Michele De Lucchi racconta “il cortocircuito” dell’architettura al Maga Gallarate. Al museo d’arte contemporanea una lectio magistralis promossa da Gasparoli Restauri, in occasione dei 170 anni dell’azienda – Tutte le informazioni

VARESE – “Visioni risorgimentali” a villa Mirabello di Varese. L’incontro è a cura di Serena Contini e Enzo R. Laforgia – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese i colori delle comunità africane attraverso le immagini di Daniele Tamagni. La fotografia è protagonista dell’evento organizzato dall’Associazione Le Vie dei Venti con il patrocinio del Comune di Varese – Tutte le informazioni

VERBANIA – Alla Casa della Resistenza di Verbania la presentazione del libro “L’unità europea, obiettivo comune della Resistenza al nazifascismo”. Con la partecipazione dei due curatori Antonella Braga e Fulvio Gambotto – Tutte le informazioni

MORAZZONE – Prospettiva evoluzionistica e futuro: biologia e fisica al centro dell’incontro delle Acli a Morazzone. La Fractio Panis, un ciclo di incontri promossi da varie organizzazioni religiose e comunitarie di Varese, terrà il suo 5° incontro il prossimo sabato 25 maggio. Ospite il professor Giorgio Vallortigara, professore di Neuroscienze – Tutte le informazioni

BRINZIO – A Brinzio si racconta la “Belle Epoque” al Campo dei Fiori. Gli esperti Paolo Ricciardi e Gianfranco Benzoni ricostruiranno le atmosfere di inizio del secolo scorso attraverso racconti, foto e filmati storici – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

INDUNO OLONA – Insieme all’Anpi di Induno Olona e Arcisate lungo il Sentiero della salvezza. L’appuntamento è per sabato 25 maggio alle 9,30 con rientro per le 15,30 circa. L’escursione sarà accompagnata da Antea Franceschin di Controvento Trekking. Iscrizioni entro il 23 maggio –Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Escursione nel Parco Pineta con “Quelli della notte”. Sabato 25 maggio a Castelnuovo Bozzente una passeggiata tra lucciole, rapaci e non solo – Tutte le informazioni

SPORT

LUINO – Una giornata di sport e divertimento a Luino con SportInsieme 2024. Appuntamento domenica 26 maggio con una manifestazione dedicata a tutti, ma specialmente ai bambini e ai ragazzi. Durante SportInsieme 2024 sarà premiata la squadra Luino Calcio 1910, recente vincitrice della coppa Lombardia – Tutte le informazioni

PODISMO – Giro di boa per il “Piede d’Oro” con la “Camminiamo Insieme” di Cocquio Trevisago. La decima prova segna la metà esatta del calendario 2024: si corre a favore della Fondazione Istituto Sacra Famiglia. Start alle 9 di domenica 26 maggio – Tutte le informazioni

CHE FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 24, 25 e 26 maggio. Un fine settimana ricco di eventi: musica, mercatini, incontri e appuntamenti per i più piccoli. Come la festa al parco Fedora di Baveno e le letture a tema natura in programma ad Angera – Tutte le informazioni

CHE FARE NEL WEEKEND A LEGNANO – Cosa fare nel weekend del 24, 25 e 26 maggio a Legnano e nell’Alto Milanese. Dal palio di Legnano a bicipace, passando per notti bianche e feste, ecco gli appuntamenti selezionati per voi – Tutte le informazioni