Arriva il Varese Beer Festival: 16 birrifici da gustare alla Schiranna

Appuntamento all’area feste di Via Vigevano tra giovedì 23 e domenica 26. Tre eventi speciali, cinque truck food per mangiare. Kermesse aperta anche in caso di maltempo

Il conto alla rovescia è finito: giovedì 23 maggio alle ore 18 si aprono i cancelli del Varese Beer Festival 2024, la più grande rassegna provinciale dedicata alle birre artigianali italiane. Un evento lungo ben quattro giorni (si prosegue infatti sino alle 22 di domenica 26) nel quale sarà possibile degustare decine di birre differenti, conoscere numerosi stili, incontrare i protagonisti della scena brassicola italiana e tanto altro ancora.

Il VBF andrà in scena anche in caso di maltempo: i tendoni sono infatti al coperto e garantiscono la buona riuscita della manifestazione che si tiene per la sesta volta all’area feste di via Vigevano alla Schiranna di Varese. Accanto alla proposta brassicola ci sarà la possibilità di mangiare grazie a cinque truck-food che propongono arrosticini, cucina modenese, sapori laziali, barbecue e dolci (con menu adatti anche ai vegetariani). Tra giovedì e sabato il VBF sarà aperto tra le 18 e la 1 di notte; domenica dalle 12 alle 22.

Nel corso della manifestazione sono previsti anche tre eventi speciali: un workshop dedicato a “Birra e inclusione sociale” (venerdì, 20,30) con i progetti “La Valle di Ezechiele” e “Birrificio Sociale di Malnate”; un laboratorio sulle birre analcoliche (sabato, 20,30) in collaborazione con l’e-shop “Maltese e Discobus Varese; la presentazione della beer firm Turaco e di una iniziativa legata alla lotta al diabete di tipo 1 (domenica, 18,30).

I BIRRIFICI PRESENTI – Ce ne saranno ben 16, più che negli anni precedenti perché ci sarà una variazione nella gestione degli ospiti: al posto di avere le singole postazioni come negli anni precedenti, nel VBF 24 sarà montato un lungo bancone uguale per tutti e ogni produttore sarà presente con tre diverse birre.

5 sono i “padroni di casa”, ovvero birrifici che hanno sede in provincia di Varese: 50&50 (Varese), OV-Orso Verde (Busto Arsizio), The Wall (Venegono Inferiore), Turaco (Busto Arsizio), Vetra (Caronno Pertusella)

5 sono invece i produttori lombardi, una “quota” sempre molto attesa al VBF, tutti “pesi massimi” della scena nazionale: Brewfist (Codogno), Lambrate (Milano), Porta Bruciata (Rodengo Saiano, Brescia), Railroad (Seregno), War (Cassina de’ Pecchi)

6 infine sono quelli che – qualcuno vicino, qualcuno più lontano – provengono da fuori regione per regalare una panoramica più completa del pianeta artigianale italiano: Amerino (Amelia, Terni), Beer In (Trivero, Biella); Birra 100venti (Borgomanero, Novara); Canediguerra (Alessandria); Liquida (Ostellato, Ferrara) e Ritual Lab (Formello, Roma).

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO sul nostro blog specializzato Malto Gradimento