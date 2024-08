A Caldana un weekend di eventi con il Forte di Orino Trail e la Festa della Patata

Il prossimo fine settimana 31 agosto- 1 settembre 2024 prenderà il via la 3a edizione della Forte di Orino Trail e la 13° edizione della Festa della Patata. Un connubio vincente tra una sagra gastronomica, una serata con concerti live ed una gara podistica, il tutto ambientato al Parco Eredi Clivio c/o la frazione Caldana a Cocquio Trevisago.

La manifestazione sportiva nasce dall’idea di un gruppo di amici accomunati non solo dalla passione per lo sport ma soprattutto da quella per i sentieri del Parco Campo dei Fiori. Grazie al sostegno della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Caldana, e da quest’anno, con la preziosa collaborazione di ASD 100%Animatrail in veste di organizzatore della parte sportiva, questa bella manifestazione è diventata ormai una tradizione.

Sabato 31/08 si parte con una gara a staffetta a coppie, denominata Mì&Tì Trail, gli atleti saranno impegnati in un breve percorso di meno di 2 km. nei boschi limitrofi al paese di Caldana. Vincerà la coppia che sarà in grado di percorrere , alternandosi, più giri nel tempo limite di 1 ora. Partenza della gara prevista alle ore 17.30.

La domenica prenderanno il via le gare regine della manifestazione.

Due i percorsi di gara: la Forte di Orino Trail allungata per questa edizione a 24 km per 1200 metri di dislivello positivo e la Pian delle Noci Trail con 12 km e 600 metri di dislivello.

Da sottolineare il fatto che agli atleti agonisti potranno affiancarsi anche i semplici appassionati, avendo gli organizzatori deciso di aprire la partecipazione in forma non competitiva o per una semplice passeggiata (Walking Trail), e quindi fuori classifica, anche ai non tesserati .Ci si potrà iscrivere alla non competitiva da 12Km la mattina stessa della gara direttamente in loco senza necessità di essere in possesso del certificato medico agonistico (partenza ore 10.00).

Una gara nella gara sarà rappresentata dal Gran Premio della Montagna riservato ai primi atleti uomo e donna che transiteranno al Forte di Orino, in memoria di Maurizio Crespi, grande uomo di sport originario di Gavirate. Per tutti gli atleti delle gare competitive un ricco pacco gara e il pasta party finale presso il parco Eredi Clivio, luogo di arrivo e partenza.

Gli organizzatori sono particolarmente fieri e grati per la nutrita partecipazione ed il sostegno dei tanti sponsor qualificati, tra questi anche il prestigioso marchio varesino Vibram come main sponsor.

Per maggiori informazioni: www.fortediorinotrail.it