Tutto pronto per l’ottava edizione di Agricolae a Venegono Inferiore

Il Comune di Venegono Inferiore, come ormai da tradizione, è pronto per l’ottava edizione di Agricolae! fiori, sapori e animali in fiera.

Con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio agricolo e storico culturale locale e di promuovere una alimentazione sana con prodotti del territorio, Agricolae! è un’occasione speciale di incontro tra i cittadini e la produzione agroalimentare locale con prodotti a Km 0.

Il 26 maggio a partire dalle ore 10.00 nell’area della tensostruttura di Venegono Inferiore, via Menotti, ci saranno in esposizione e vendita i prodotti locali con un occhio di riguardo alle eccellenze nostrane, fiori e piante da orto e giardino, con la presenza di produttori, agricoltori e allevatori.

La fiera, organizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni del territorio e con il Patrocinio di Regione Lombardia e Provincia di Varese, è rivolta a tutti, famiglie, bambini, giovani e meno giovani. I visitatori potranno entrare in contatto diretto con gli animali delle nostre fattorie e non mancheranno laboratori didattici, degustazioni e tante attività di intrattenimento.

Tra le attrazioni previste: battesimo della sella, animali da cortile con capre, asini, conigli, cavalli, prova di mungitura manuale della Mucca Camomilla e della Capretta Camoscetta, laboratori pratici con operazioni di sgranatura e molitura della farina con preparazione dell’impasto finale, dimostrazione di volo di rapaci, il mondo delle api, tosatura della pecora, laboratorio di formaggio, piccolo museo degli attrezzi….e tanto altro ancora….

Presente un ricco stand gastronomico.