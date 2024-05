Alle Arti di Gallarate in scena gli alunni dei corsi di teatro

Partono venerdì 24 maggio i saggi finali dei corsi di teatro alle Arti di Gallarate : cinque spettacoli in scena sul palco di via Don Minzoni, con le cinque “classi” che hanno visto impegnati adolescenti, giovani e adulti.

«Gli spettacoli sono tutti a ingresso libero con offerta, tutti scritti dagli allievi e messi in scena con la mia supervisione» spiega Giulia Provasoli, responsabile della scuola di teatro del Centro Culturale Teatro delle Arti.

Si inizia venerdì sera con lo spettacolo dei corsi Preadolescenti #1 e #2.

Ecco il programma completo

SUPERSTORIE

venerdì 24 maggio, ore 19:30

spettacolo dei corsi Preadolescenti #1 e #2 (11/13 anni)

Due gruppi di giovani attrici e attori, due spettacoli, una serata per ascoltare le vere versioni di come sono andate alcune delle fiabe più note della letteratura classica: Cenerentola, Hansel e Gretel, Peter Pan e Uncino – e tantissimi altri.

GUERRieri DI OGGI

venerdì 31 maggio, ore 20:30

spettacolo del corso Adolescenti #2 (14/19 anni)

L’Iliade: tutti la conosciamo, è una storia antichissima, lontana da noi, che parla di guerre, violenza, Dèi e Semidei dai poteri straordinari, che lottano con gli uomini. Cos’ha a che vedere con noi? Con i giovani adolescenti di oggi? Un gioco di riflessi e dialoghi tra il mito e il presente, per dare parola ai ragazzi e le ragazze del nostro tempo.

AMBOR, ROMBA, BRAMO!

martedì 4 giugno, ore 20:30

spettacolo del corso adulti Brook

Un’ombra appare in teatro; è l’ombra di cosa? Sembra che nemmeno lei lo sappia. Può avere una sua identità? Slegata dall’oggetto reale che la proietta? Può provare dei sentimenti, sentirsi confusa, smarrita, alla ricerca di se stessa? Accettare la metamorfosi, ecco il segreto: tutto cambia, evolve, rotola fuori dal tracciato. Non bisogna opporre resistenza!

ISTANTEATRO

mercoledì 5 giugno, ore 20:30

spettacolo del corso adulti Strehler

La memoria! Incubo di studenti e attori, che devono memorizzare pagine e pagine per gli esami – e la parte per gli spettacoli.

In questa serata, assisteremo a istantanee di teatro: dalla tragedia greca alla drammaturgia contemporanea, per dare aiuto a una non-più-adolescente-studentessa, la notte prima del suo esame…

COME DRAGHI SUI TETTI

sabato 22 giugno, ore 19:30

spettacolo del corso adulti Bausch

Un gruppo di adolescenti si trova sul tetto di un palazzo, una grande terrazza piena di cianfrusaglie dimenticate o nascoste. Ognuno di loro porta la sua storia e, insieme, ne creano una più grande, che parla di tutti – e, proprio su quel tetto, un palcoscenico tra cielo e terra, la mettono in scena: la forza del teatro sta nella bellezza delle metafore che crea.

Spettacolo consigliato anche a un pubblico di ragazze e ragazzi dai 12/13 anni