Scossa tellurica alla UYBA: addio a Caprara e Borruto. Enrico Barbolini alla guida

Alla vigilia dell’importante sfida di domenica contro Scandicci, la UYBA Volley Busto Arsizio scuote l’ambiente con un annuncio inaspettato: la società, attualmente a zero punti in classifica, comunica la risoluzione consensuale dei contratti con il coach Giovanni Caprara e il direttore sportivo Carmelo Borruto. A entrambi – scrive la società – vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto e i migliori auguri per il futuro.

Per il match di domenica, la guida della squadra biancorossa sarà affidata a Enrico Barbolini, già secondo allenatore, che gode della piena fiducia della società. Barbolini aveva condotto le “farfalle” nella fase finale della scorsa stagione conquistando la salvezza, ed è pronto ora a riprendere il timone.

Certo è che la decisione in casa biancorossa è di quelle pesanti: Caprara era arrivato a Busto per riportare alla normalità una squadra che l’anno scorso era stata segnata dal caso-Velasco (l’attuale c.t. azzurro aveva lasciato la panchina alla chiamata federale) e si era salvata con un’impennata nell’ultima fase del torneo. L’esperienza del tecnico quattro volte campione d’Europa sembrava la qualità giusta per condurre un campionato più regolare, ma il pessimo avvio di stagione (zero punti e un set vinto in tre partite) ha già messo fine alla storia. Ora spazio a Barbolini che, si spera, quando incontrerà un calendario migliore proverà a smuovere la squadra dal fondo della classifica, ma di certo l’intera vicenda lascia piuttosto spiazzati.

Alla e-Work Arena arriva Scandicci

Domenica 27 ottobre alle ore 17 è in programma il primo big match casalingo della stagione contro una delle “big-four”, la Savino del Bene Scandicci, guidata dal nuovo tecnico Marco Gaspari, che ha debuttato con un convincente 3-0 su Perugia. Il percorso di Scandicci è stato finora impeccabile, con tre vittorie per 3-0 su Cuneo, Firenze e Perugia. Lualdi e compagne si preparano a sfidare il forte roster fiorentino, consapevoli che per ottenere punti sarà necessaria un’impresa: la squadra di Gaspari è composta da campionesse di altissimo livello, con probabili titolari come Ognjenovic in regia, Antropova in diagonale, Nwakalor e Graziani al centro, Herbots e Ruddins in banda e Castillo come libero.

Eurotek UYBA Busto Arsizio – Savino del Bene Scandicci

Eurotek UYBA Busto Arsizio: 1 Howard, 2 Pelloni, 3 Van Der Pijl, 4 Piva, 5 Olaya, 6 Van Avermaet, 7 Morandi (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Obossa, 12 Frosini, 14 Kunzler, 19 Boldini, 20 Scola. All. Barbolini.

Savino del Bene Scandicci: 4 Herbots, 5 Castillo (L), 6 Ruddins, 7 Kotikova, 10 Ognjenovic, 11 Parrocchiale (L), 12 Bajema, 13 Graziani, 14 Nwakalor, 15 Da Silva, 16 Baijens, 17 Antropova, 18 Mingardi, 23 Gennari. All. Gaspari.

Programma della 4a giornata

Il Bisonte Firenze – Wash4green Pinerolo; Prosecco Doc Imoco Conegliano – Bergamo; Igor Gorgonzola Novara – Smi Roma Volley; Honda Olivero Cuneo – Numia Vero Volley Milano; Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Reale Mutua Fenera Chieri ’76; Eurotek Uyba Busto Arsizio – Savino Del Bene Scandicci; Cda Volley Talmassons Fvg – Megabox Ond. Savio Vallefoglia.

Classifica: Prosecco Doc Imoco Conegliano 12 (4 – 0); Numia Vero Volley Milano 10 (3 – 1); Savino Del Bene Scandicci 9 (3 – 0); Reale Mutua Fenera Chieri ’76 7 (3 – 1); Bergamo 6 (2 – 1); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 6 (2 – 1); Igor Gorgonzola Novara 6 (2 – 1); Il Bisonte Firenze 3 (1 – 2); Wash4green Pinerolo 3 (1 – 2); Cda Volley Talmassons Fvg 3 (1 – 2); Smi Roma Volley 3 (1 – 2); Bartoccini-Mc Restauri Perugia 1 (0 – 4); Honda Olivero Cuneo 0 (0 – 3); Eurotek Uyba Busto Arsizio 0 (0 – 3).