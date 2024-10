Che fare nel weekend a Varese e nel Varesotto il 25, 26, 27 ottobre

Piazza Monte Grappa a Varese si trasforma in un incantevole villaggio alpino con l’evento Trentino in Piazza in programma da venerdì 25 a domenica 27 ottobre. I sapori autentici delle Dolomiti direttamente delle valli al calore delle baite di montagna. Un fine settimana di giochi da tavolo con “Malnate Games”. Sabato 26 e domenica 27 ottobre è previsto un calendario di attività, laboratori, giochi di ruolo e tanto altro per bambini e ragazzi. Polenta e Bruscitt da asporto: una giornata di solidarietà con gli Alpini di Varese. L’evento si terrà presso la sede del Gruppo Alpini in Via degli Alpini, 1, a Varese. Il ritiro delle porzioni da asporto sarà possibile dalle 11:30 alle 13:30.

EVENTI IN EVIDENZA

AZZATE – Al Roccolo, orto sensoriale che si trova nella splendida Piana di Vegonno, vi aspetta la Festa delle zucche. Appuntamento il 26 e 27 ottobre. Tutte le informazioni

LUINO – Appuntamento per domenica 27 ottobre a partire dalle 17 nella splendida cornice di Villa Porta dove brand del territorio si alterneranno sulla passerella della Ballroom Limonaia, offrendo uno spettacolo di grande fascino e cura del dettaglio. Tutte le informazioni

VARESE – Piazza Monte Grappa si trasforma in un incantevole villaggio alpino con l’evento Trentino in Piazza in programma da venerdì 25 a domenica 27 ottobre. Gusta i sapori autentici delle Dolomiti. Ogni prodotto racchiude un pezzo di Trentino, dalla freschezza delle valli al calore delle baite di montagna. Tutte le informazioni

EVENTI

GAVIRATE – A Voltorre appuntamento con “Sabba, le streghe”. Appuntamento venerdì 25 ottobre 2024, alle 20:30. La serata, organizzata da Il Centro Aggregazione “Sarisc” di Voltorre in collaborazione con “La Varese Nascosta”, promette un’atmosfera suggestiva e misteriosa – Tutte le informazioni

VARESE – Anteprima autunnale per INSIGHT Foto Festival, il festival della fotografia contemporanea. Venerdì 25 ottobre, nella Varese Vive, il lancio della Open Call per l’edizione primaverile 2025 e del tema che accompagnerà la prossima edizione – Tutte le informazioni

VARESE – Una veglia per la pace: 48 ore di presidio artistico allo Spazio YAK di Varese. Dalle 18.00 di venerdì 25 alle 18.00 di domenica 27 ottobre, Spazio YAK si trasformerà in un presidio artistico per la pace. Rimarrà aperto ininterrottamente per ospitare l’installazione “Dear Laila” dell’artista palestinese Basel Zaraa – Tutte le informazioni

TRADATE – L’evento di Halloween al centro Didattico Scientifico di Tradate: Cacciatori di mostri. Doppio appuntamento per il 31 ottobre: al pomeriggio attività per bambini dai 5 agli 11 anni, alla sera per ragazzi dai 12 ai 99 e più – Tutte le informazioni

MALNATE – Un fine settimana di giochi da tavolo con “Malnate Games”. Sabato 26 e domenica 27 ottobre è previsto un calendario di attività, laboratori, giochi di ruolo e tanto altro per bambini e ragazzi –Tutte le informazioni

ANGERA – Ad Angera il primo evento di orienteering: al via la prima prova del Lombardia Sprint Tour 2024. Angera ospiterà la prima prova del Lombardia Sprint Tour 2024, un evento di orienteering organizzato dalla ASD Dalla Chiesa Polisportiva di Sesto Calende. Ecco tutte le informazioni – Tutte le informazioni

VARESE – La Comunità Don Gnocchi di Varese in festa per dare il benvenuto a don Luigi Pisoni. Diversi gli appuntamenti da venerdì 25 a domenica 27 ottobre tra Giubiano, Bizzozero, Lazzaretto, San Carlo e Bustecche – Tutte le informazioni

GEMONIO – Gemonio, tempo di mercatino missionario con una dedica speciale. Aperto per due weekend, il mercatino propone oggetti di artigianato da tutto il mondo. Intitolato alla memoria di Irene Cattoni il fondo per i medicinali di un ospedale in Tanzania – Tutte le informazioni

ANGERA – Alla Soara di Angera la contemporaneità prende forma nelle ceramiche a freddo di Paola Monfrinotti. Prosegue la mostra nella vecchia fabbrica di minerali. Ad accompagnare le opere in “ulivo da accarezzare” di Latorre sarà la ceramista di Ispra, alla sua prima esposizione personale.

ANGERA – La Chiesa di Sant’ Alessandro di Angera (vicolo parrocchiale dietro la Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta) ospita una mostra ideata dalla Pastorale Giovanile di Milano sul GIUBILEO. Mostra a ingresso libero. Aperta tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00. Fino al 4 novembre

ANGERA – Sabato 26 ottobre: Mercatino a km 0 sul lungolago Piazza Garibaldi, zona fontana, dalle 8.30 alle 12.30. Sarà possibile trovare prodotti locali e Presentazione del libro “Discorsetto sul piacere di non viaggiare” L’autore Giuseppe Armocida presenta il libro, con introduzione di Andrea Kerbaker. Evento gratuito al Kapannone dei Libri in via Verdi 35. Per informazioni: mostre@lakasadeilibri.it e www.angera.it

ANGERA – Domenica 27 ottobre giornata di Orienteering: Manifestazione organizzata da ASD Dalla Chiesa, con percorsi per esordienti e tesserati tra le vie del centro storico. Ritrovo alle 9.00 sul retro della Scuola Media in viale Monterosa, partenza alle 10.30. Per info e iscrizioni: orientamentoinfo@asddallachiesa.it

ANGERA – Sempre domenica Conferenza tattile al Museo Archeologico. Il Dottor Cristiano Brandolini presenta “Lavorare la selce nella Preistoria”. Conferenza gratuita presso la Sala Conferenze di via Marconi 2, su prenotazione obbligatoria a prenotazioniangera@gmail.com

FESTE, SAGRE E CASTAGNATE

VARESE – A Varese la castagnata solidale per la Cooperativa Il Millepiedi. E’ per garantire la continuità di questi colloqui che nel mese della filantropia (ottobre 2024), in collaborazione con Fondazione Comunitaria del Varesotto, la Cooperativa Il Millepiedi ha organizzato una castagnata solidale – Tutte le informazioni

VARESE – Polenta e Bruscitt da asporto: una giornata di solidarietà con gli Alpini di Varese. L’evento si terrà presso la sede del Gruppo Alpini in Via degli Alpini, 1, a Varese. Il ritiro delle porzioni da asporto sarà possibile dalle 11:30 alle 13:30 – Tutte le informazioni

VARESE – Pranzo e Castagnata all’Oratorio di Calcinate del Pesce. L’evento si terrà domenica 27 ottobre presso l’Oratorio di Calcinate del Pesce, in via Ettore Ponti 153 – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Terra e Laghi porta a Varese “Elena di Sparta”. Venerdì 25 ottobre al teatro Nuovo lo spettacolo del Teatro Blu per la rassegna teatrale itinerante – Tutte le informazioni

LIVIGNO – Le “Città Invisibili” del Teatro Blu arrivano a Livigno. Sabato 26 ottobre lo spettacolo al Cinelux per la rassegna teatrale itinerante “Terra e Laghi” – Tutte le informazioni

MALNATE – I ragazzi dell’associazione La Finestra di Malnate in scena con “Brrrivido Hotel”. Sabato 26 ottobre all’oratorio maschile lo spettacolo della copagnia “I Defenestrati” per lo spettacolo di Halloween – Tutte le informazioni

MUSICA

CUVEGLIO – L’autunno diventa un abbraccio di musica: a Cuveglio suona “My Band!”. Concerto per celebrare i 35 anni dell’Accademia di Musica di Laveno Mombello: l’inizio di un tour che porterà in scena l’entusiasmo e il talento degli allievi dell’accademia, offrendo una serata di musica per tutti – Tutte le informazioni

BRUNELLO – A Brunello il quarto concerto di “Reviviscenze Musicali”. Il concerto vedrà protagonista il celebre pianista M° Carlo Levi Minzi, che eseguirà tre delle ultime e più profonde Sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven – Tutte le informazioni

ISPRA – Al Jrc di Ispra ospita il concerto benefico “Voci per la Vita”. Un incontro tra esperti e musica, promosso dal Club Europeo e il Coro Anemone, per sostenere la lotta al cancro al seno – Tutte le informazioni

LONATE CEPPINO – La Daniele Tenca Band a Lonate Ceppino per “Autunno Visionario”. Sabato 26 ottobre terzo appuntamento con la rassegna musicale al circolo Black Inside all’insegna del blues-rock – Tutte le informazioni

BIANDRONNO– La Filarmonica di Biandronno porta in scena le musiche dei cartoni animati. Concerto speciale – sabato 26, ore 21 – nella sala “G. Verdi” di Biandronno. Le colonne sonore accompagnate dai cantanti e dalla proiezione di immagini – Tutte le informazioni

INCONTRI

VARESE – Musica e riscatto sociale: a Varese arriva Don Claudio Burgio, il ‘prete dei rapper’ e un nuovo studio di registrazione “sociale”. L’evento, organizzato da Happiness insieme al Decanato di Varese, Casa Matteo Varese e Coop. Pepita, si terrà venerdì 25 ottobre 2024 all’Oratorio San Vittore – Tutte le informazioni

VARESE – Plusdotazione e doppia eccezionalità a scuola. Se ne parla a Varese. Sabato 26 ottobre dalle ore 14 all’Università dell’Insubria l’incontro gratuito sul tema con esperti ed esperienze varesine: l’Istituto Salesiano e l’Ic di Malnate – Tutte le informazioni

BRINZIO – Una serata per scoprire gli scoiattoli del Campo dei Fiori. La serata intende promuovere una maggiore conoscenza degli sciuridi presenti nel Parco Regionale Campo dei Fiori al fine di migliorare la coesistenza e favorirne una maggior tutela – Tutte le informazioni

VARESE – Incontro con Silvio Soldini: a Varese un evento sul cinema con il Premio Chiara. A Villa Recalcati il famoso regista per la presentazione del libro “Magico realismo”, scritto da Domenico Lucchini con prefazione di Piera Detassis – Tutte le informazioni

LIBRI

GAVIRATE – Gavirate: torna Milibro al Chiostro di Voltorre. Un programma di 3 giorni ricco di ospiti e di appuntamenti e si riconferma punto di riferimento del territorio varesino per la Microeditoria Autoprodotta e il Libro d’Artista – Tutte le informazioni

GAVIRATE – OneShot Poetry Slam: al Chiostro di Voltorre un appuntamento con la poesia performativa. Sabato 26 ottobre dalle 17.30 un pomeriggio di parole e performance artistiche nel cuore del Chiostro di Voltorre – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – “Ar-Men, un faro leggendario (e infernale)”, la presentazione del libro a Fagnano Olona. Susy Zappa, autrice affascinata dai fari e dal loro simbolismo, racconterà la storia e le suggestioni legate ad Ar-Men, un faro noto per le sue difficili condizioni di vita e le leggende che lo circondano – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – “Valori Permanenti. Meraviglie dal caveau del Museo” la nuova mostra al Parisi Valle di Maccagno. Pezzi unici di scultura e archeologia: parte della collezione donata dall’artista Giuseppe Parisi e dalla moglie Wanda Valle. La mostra rimarrà aperta fino al 27 ottobre 2024 – Tutte le informazioni

GALLARATE – Al Museo MA*GA Ciclo di conferenze di approfondimento sulla mostra Arte e design. Design è arte a cura degli storici dell’arte del museo. Domenica 27 ottobre dalle 17.00 alle 18.00 “Gli anni 50, Si riparte!” con Alessandro Castiglioni

GAVIRATE – “Prospettive artistiche dal mondo”: a Gavirate l’esposizione di Expophoto69. Protagonisti della giornata, con i loro scatti, Marisa Marcellini, Elene Impe, Nadia Lupi, Wilma Cavazzini, Fil Impieri e Alberto Cusumano – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “I colori di Mozart” alla Galleria Boragno. La mostra di Ferdinando Pagani, milanese di nascita e bustocco di adozione, sarà inaugurata venerdì 18 ottobre alle 18 – Tutte le informazioni

VARESE – Una grande opera riempie la scuderia grande di villa Panza: “La condizione del desiderio” di Arcangelo Sassolino. L’opera monumentale è certamente fuori dall’ordinario. Le sue dimensioni e la sua dinamicità la rendono una installazione più che una scultura, tutta da vedere – Tutte le informazioni

COSA FARE NEL WEEKEND SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 25, 26 e 27 ottobre. Le previsioni annunciano pioggia ma non mancano gli eventi nel fine settimana sul Lago Maggiore e nei dintorni. Ecco una selezione degli appuntamenti – Gli appuntamenti

COSA FARE NEL WEEKEND A LEGNANO E NELL’ALTO MILANESE – Cosa fare nel weekend del 25, 25 e 27 ottobre.

Divertimento, feste e cultura animano il weekend a Legnano e nell’Alto Milanese. Di seguito gli appuntamenti selezionati per voi – Gli appuntamenti