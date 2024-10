Anteprima autunnale per INSIGHT Foto Festival, il festival della fotografia contemporanea

L’ormai consueto appuntamento della primavera varesina con la fotografia contemporanea si presenta di nuovo al pubblico con l’anteprima autunnale.

Gattabuia, con la quinta edizione di INSIGHT Foto Festival prevista per maggio 2025, torna a essere beneficiaria del sostegno “Arte e cultura” di Fondazione Comunitaria del Varesotto e amplia il sodalizio con la partecipazione al mese del dono.

L’evento di venerdì 25 ottobre 2024, presso la storica sede di Varese Vive, si inserisce infatti nel contesto dell’iniziativa di Fondazione “30 giorni per donare”.

“INSIGHT Foto Festival è nato con l’intento di sostenere e diffondere in modo inclusivo la ricerca fotografica di artiste e artisti emergenti” afferma Daniela Domestici, fondatrice e co-direttrice del festival. “E’ uno dei pochi festival fotografici in Italia che non richiedono fee di partecipazione agli artisti né biglietto di ingresso alle mostre per il pubblico. Il nostro impegno parte dalla ricerca sul territorio dei fondi necessari alla realizzazione dell’evento, senza gravare sugli artisti né sui visitatori per la sua realizzazione. Per queste ragioni abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa sul dono di Fondazione Comunitaria del Varesotto, che sposa appieno il nostro pensiero”.

Il progetto “30 giorni per donare” intende infatti stimolare la partecipazione attiva della comunità, che collabora così in modo concreto alla realizzazione del progetto e ne diventa parte integrante attraverso il circolo virtuoso del dono.

“Dalla sua nascita INSIGHT è uno spazio per creare relazioni intorno alle opere dei nostri artisti e delle nostre artiste. Cerchiamo di avvicinare i giovani anche a lavori fotografici dall’interpretazione non sempre immediata e li stimoliamo a esprimersi nel dialogo con le opere. A INSIGHT i cittadini possono approcciarsi con facilità alla ricerca fotografica più contemporanea e sperimentale, scoprendo con l’occasione anche spazi cittadini inusuali. INSIGHT è coinvolgente e inclusivo. Amiamo confrontarci sui temi trattati nei lavori in mostra, sempre attuali e molto concreti, per andare a cercare significati e possibilità nuove.” spiega Chiara Del Sordo, co-direttrice artistica e organizzativa del Festival.

“Insight è comunità e territorio”, afferma Deborah Caivano, co-direttrice artistica e responsabile social network del Festival. “Attraverso il festival creiamo una rete con diverse realtà del territorio. Dopo la numerosa risposta nell’edizione 2024, per il 2025 promuoviamo nuovamente la partecipazione dei commercianti del centro storico di Varese nella realizzazione di un progetto culturale capace di valorizzare la città, i suoi luoghi e i suoi abitanti.” Per Deborah, stagista in Insight 2022, il Festival è anche opportunità per i giovani. “Siamo attente al tema della formazione professionale offrendo tirocini curricolari agli studenti universitari dell’Accademia di Belle Arti di Brera e dell’Università degli Studi dell’Insubria di Varese con l’obiettivo di far loro vivere dall’interno l’organizzazione e la realizzazione di un festival.”

PROGRAMMA DELLA SERATA

L’incontro di venerdì 25 sarà innanzitutto un’occasione per riunire il pubblico e i collaboratori di INSIGHT, gli appassionati fotoamatori e chiunque voglia avvicinarsi e scoprire un altro modo di fare fotografia.

Verrà proposta un’anteprima del progetto “ARCAICA” di Francesca Procopio, artista-fotografa fiorentina già selezionata per INSIGHT 2025. Il lavoro si propone come un archivio visivo che ci trasporta in un mondo di nostalgiche reminiscenze in cui si evidenzia il significato simbolico e antropologico del cibo. Un invito ad abbracciare l’eredità culturale di ognuno di noi, attraverso immagini contemporanee che indagano diversi aspetti della società, mescolando talvolta il passato al presente.

Il progetto darà ampio spunto per il lancio del tema della prossima edizione, per il momento ancora top-secret e, come nello stile di INSIGHT, lo farà con il coinvolgimento e la partecipazione del pubblico attraverso attività fotografiche.

Verrà inoltre presentata la ormai consueta OPEN CALL che costituirà un’interessante opportunità per artiste e artisti anche del territorio che intendono sviluppare una ricerca fotografica sul tema 2025.

Si riconfermerà inoltre la realizzazione di un’iniziativa artistica che vedrà di nuovo coinvolte numerose attività commerciali di Varese che diventeranno inconsuete sedi espositive di opere realizzate da artisti e artiste di INSIGHT, sempre sul tema 2025.

L’evento è a entrata libera e aperto a tutti. Al termine si potrà continuare a chiacchierare insieme con un aperitivo conviviale offerto.

La mostra “ARCAICA” sarà nuovamente esposta presso la sede di Varese Vive dal 7 al 9 novembre 2024, in occasione della XIII edizione di GLocal, il festival che unisce il giornalismo locale e globale. Sarà visitabile in questi orari: dalle 9 alle 18, ingresso libero. Il Festival GLocal è organizzato da VareseNews, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e vede oltre 40 eventi pensati per la formazione continua dei giornalisti e dei professionisti dell’informazione. A questi appuntamenti si aggiunge GLocal+, la sezione che raggruppa gli eventi realizzati in collaborazione con le realtà e le associazioni del territorio e Glocal Doc, la rassegna cinematografica dedicata al documentario. Tutto il programma su https://www.festivalglocal.it/.

“INSIGHT Foto Festival” è un evento di APS Gattabuia.

INSIGHT FOTO FESTIVAL 2025 – PREVIEW

Ottobre – Mese della filantropia

Venerdì 25 ottobre, 2024 – ore 18.00

Sede di Varese Vive, via San Francesco d’Assisi 26 – VARESE