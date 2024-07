“Valori Permanenti. Meraviglie dal caveau del Museo”m la. nuova mostra al Parisi Valle di Maccagno

A poco meno di un anno dalla mostra “Meraviglie dal caveau” (15 luglio-19 ottobre 2023), il Civico Museo “Parisi Valle” di Maccagno con Pino e Veddasca torna a proporre al pubblico una straordinaria selezione dei capolavori delle sue collezioni permanenti. “Valori Permanenti. Meraviglie dal caveau del Museo” è il titolo della nuova esposizione che aprirà sabato 13 luglio alle ore 17.30.

Federico Crimi, Direttore del Civico Museo, spiega che: “La raccolta di opere d’arte (oltre 2000 pezzi), che spazia da quelle di scultura e grafica (oltre 915 pezzi) a quelle di pittura, fino a importanti reperti archeologici e numismatici (oltre 420 manufatti), fa parte della collezione donata dall’artista Giuseppe Parisi e dalla moglie Wanda Valle. Nel triennio 2006-2008, grazie al curatore del Museo, Claudio Rizzi, sono state presentate 160 nuove opere conferite al “Parisi Valle” nel programma di integrazione e ampliamento delle Raccolte Stabili di Pittura, scultura, incisione, che documentano il panorama artistico della contemporaneità in Lombardia.”

“Un simile patrimonio richiede costanti operazioni di verifica, messa in sicurezza, valorizzazione ed esplorazione delle potenzialità culturali”, continua Crimi. “L’allestimento proposto mette in dialogo la sezione di opere d’arte (ParisiLab, realizzata con nuovi recuperi dal caveau del museo) e la sezione di archeologia (Frammenti), anch’essa incrementata di significativi manufatti mai esposti prima”.

“È con grande emozione che presento la mia prima esposizione in qualità di Sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca”. Sono le parole di Ivan Vargiu, neoeletto alla guida del Comune, che prosegue: “Il prestigioso riconoscimento conferito al nostro Museo lo scorso 4 marzo da Regione Lombardia, che lo ha ufficialmente inserito nell’elenco delle raccolte museali e dei musei della Lombardia, è un grande onore, la testimonianza del valore delle nostre collezioni e dell’importanza del nostro patrimonio culturale. Obiettivo della mostra, dare il via ad un nuovo percorso di valorizzazione del “Parisi Valle” ponendo l’accento sull’interconnessione tra le diverse aree espositive. È essenziale che i vari spazi dialoghino tra loro, per offrire ai visitatori un’esperienza ricca e coinvolgente. Il nostro obiettivo è far conoscere in profondità le collezioni permanenti del Museo rendendo accessibili al pubblico opere d’arte e manufatti di inestimabile valore. Invito tutti a partecipare a questa straordinaria mostra e a scoprire le meraviglie del nostro gioiello sul lago”.

Nella prima sala il torso di età classica anticipa il tema portante della prima sezione della mostra: la scultura, omaggio a Giuseppe Parisi. Per poi proseguire alla scoperta di altri grandi artisti presenti nelle collezioni, visibili grazie ad un progetto di valorizzazione ed esposizione a rotazione delle opere d’arte, avviata con regolarità nel 2002 (Figure tra le carte, a cura di Luigi Cavadini) e ripresa nel 2023. Accanto alle sculture di Giuseppe Parisi troviamo poi le esplorazioni poetiche del futurista Sebastiano Carta (Priolo Gargallo, Siracusa, 1913 – Roma, 1973), della poliedrica Bice Lazzari (Venezia, 1900 – Roma, 1982), del visionario Estuardo Maldonado, ecuadoregno (classe 1928), e del raffinato Lorenzo Guerrini (Milano, 1914 – Roma, 2003).

La sezione di Frammenti/Archeologia propone un allestimento temporaneo ad hoc per la collezione numismatica in appoggio alla collezione permanente. Nei mesi di settembre e ottobre 2024 si terranno laboratori e workshop aperti al pubblico adulto, ai ragazzi e agli studenti degli Istituti scolastici del territorio – organizzati dal Civico Museo in stretta collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria, grazie alla disponibilità della dottoressa Lucrezia Marantonio, archeologa e dottoranda PNRR in Diritto e Scienze Umane – che permetteranno una rilettura complessiva del materiale archeologico conservato, la valorizzazione di alcuni pezzi significativi e la creazione di strumenti orientativi e didattici.

All’inaugurazione seguirà, alle 20.30, il concerto del Trio d’arpe “Blue Planet Harp Ensemble” composto da Inge Frimout-Hei, Kyra Frimout e Giada Masella. L’ingresso è gratuito. La mostra rimarrà aperta fino al 27 ottobre 2024. Tutti gli eventi a tema che si svolgeranno durante il periodo di apertura sono a ingresso libero, senza obbligo di prenotazione.

Orari: il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Per informazioni: + 39 0332 561202 www.museoparisivalle.it Civico Museo “Parisi Valle” Via Leopoldo Gianpaolo 1 21061 Maccagno con Pino e Veddasca (Va)