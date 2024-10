I ragazzi dell’associazione La Finestra di Malnate in scena con “Brrrivido Hotel”

Una serata da brivido all’Oratorio maschile di Malnate. Sabato 26 ottobre alle 21:00, la compagnia teatrale “I Defenestrati” – composta dai ragazzi dell’associazione “La Finestra” – porta in scena il musical “Brrrivido Hotel”, ispirato alla celebre Famiglia Addams.

Il musical, organizzato con il patrocinio del Comune di Malnate, è a ingresso libero, ma solo per chi ha il coraggio di affrontare i misteriosi abitanti dell’hotel più sinistro della città. Gli attori dell’associazione malnatese – che si occupa di ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale – sono pronti a farvi vivere un’avventura tra risate e qualche brivido lungo la schiena.

Un evento da non perdere per gli amanti del teatro e del mistero, in un’atmosfera perfetta per prepararsi ad Halloween.