Incontro con Silvio Soldini: a Varese un evento sul cinema con il Premio Chiara

A Villa Recalcati il famoso regista per la presentazione del libro “Magico realismo”, scritto da Domenico Lucchini con prefazione di Piera Detassis

Presentazione del volume “Magico realismo. Il cinema di Silvio Soldini” Armando Dadò Editore.

Il regista sarà con noi, e insieme a lui l’autore e docente Domenico Lucchini e il critico cinematografico Luca Mosso.

Difficile individuare modelli di riferimento per un regista come Silvio Soldini, che ha saputo portare una sua propria originalità nel fare un cinema poco legato alla tradizione italiana e invece molto attento ad un respiro più ampio. Il cinema di Soldini ha insinuato negli spettatori dubbi concettuali, in virtù di un itinerario che dal naturalismo e realismo dei primi suoi film si è arricchito della linfa della metafora.

“Magico realismo”, scritto da Domenico Lucchini con prefazione di Piera Detassis, offre un’acuta analisi del cinema di Soldini, intellettuale “periscopico” nella produzione della differenza, stimolazione del dubbio, provocazione di limpida fattura culturale. Sono queste le tematiche che vengono attivate e risolte da Lucchini in questo copioso e approfondito “essai”. Una circumnavigazione che tocca tutti i lidi dell’articolato mosaico della tramatura dell’autore milanese, nonché i litorali della decifrazione linguistica, dal registro neorealista a quello favolistico, il “magico realismo” che pervade i suoi 40 film. Questo è il primo e completo discorso sul cinema soldiniano in Svizzera, e che manca in Italia da un ventennio: il merito è duplice.

(evento nel premio chiara festival del racconto – www.premiochiara.it)