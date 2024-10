A Voltorre appuntamento con “Sabba, le streghe”

Appuntamento venerdì 25 ottobre 2024, alle 20:30. La serata, organizzata da Il Centro Aggregazione “Sarisc” di Voltorre in collaborazione con “La Varese Nascosta”, promette un’atmosfera suggestiva e misteriosa

Il Centro Aggregazione “Sarisc” di Voltorre, in collaborazione con “La Varese Nascosta”, presenta un evento speciale intitolato “Sabba, le streghe”.

Appuntamento venerdì 25 ottobre 2024, alle 20:30. La serata, che promette un’atmosfera suggestiva e misteriosa, si terrà in via 1° Maggio 7/9 a Voltorre di Gavirate e sarà arricchita da un drink di benvenuto a cura di Golden Beach.

L’evento è a ingresso libero, ma i posti sono limitati, per cui è consigliata la prenotazione contattando Bruno al numero 3801877677. Questa serata rappresenta un’opportunità per immergersi in un’atmosfera magica e celebrare l’arrivo della stagione autunnale con un tocco di mistero e tradizione.